Alfonso Rueda: "En Galicia se han hecho bien las cosas y podemos seguir siendo optimistas"

El vicepresidente primero de la Xunta de Galicia y conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo, Alfonso Rueda, nos cuenta en el especial de 'Gente Viajera' desde el Parador de Vilalba que el turismo en Galicia ha dejado cifras "sensiblemente mejores" que en el resto de España, lo que le lleva a concluir que "se han hecho bien las cosas ".

"Podemos seguir siendo optimistas", opina el conselleiro, a pesar de que "no ha sido una buena temporada porque la pandemia lo ha condicionado todo". Asimismo, remarca que esta región ofrece "lo que la gente está buscando ahora mismo", esos espacios abiertos, naturaleza y la no masificación.

Para Alfonso Rueda Galicia es "el mejor lugar del mundo" y quedarse de brazos cruzados durante la pandemia "no es una opción" que contemplen. En este sentido, insiste en la necesidad de potenciar el sector turístico "con las inversiones que sean necesarias" y explotar el "enorme potencial" gallego.

"Nosotros hemos hecho nuestros deberes para promocionar las ayudas al sector y las adecuaciones y le pedimos al Gobierno central que él también tiene que hacer sus deberes", expresa el vicepresidente primero de la Xunta.

Así, aboga por la reducción del IVA turístico, la prolongación de los ERTE hasta que sea necesario para el sector, incidir en la marca España como destino seguro y más ayudas para el sector, algo que "está pendiente".

"Esto no puede ser solo algo que competa a las Comunidades Autónomas. Solos no podemos hacerlo y el Gobierno central tiene que hacer muchísimas cosas que a día de hoy no está haciendo", determina.

Respecto al Xacobeo 2021, asegura es es una "oportunidad histórica para Galicia" y, aunque se arrancará de manera "muy cercana", cree que "irá mejorando".