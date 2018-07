"No volveré a cometer el error de pedir ir en las listas del PP"

La entrevista ha comenzado con Alberto Ruiz Gallardón mostrando su satisfacción por la JMJ: “Hay muy pocas ciudades en el mundo que sean capaces de organizar un acontecimiento de esta naturaleza, muy pocas ciudades que tengan esa capacidad logística. Y Madrid está entre ellas”.

A continuación, la entrevista se ha dirigido hacia las protestas contra los indignados de esos días: “Lo que fue en un primer momento el 15-M nada tiene que ver con lo que después se ha visto en Madrid, no respetando la libertad religiosa. Quien empieza por no respetar la libertad religiosa no respeta otras libertades de aquellos que habían venido en una actitud positiva de peregrinaje a la ciudad de Madrid”.

Sobre la polémica en torno a las actuación de la policía nacional “Yo no creo que sea justo llevar a los miembros de la Policía Nacional críticas que, si han de hacerse, han de hacerse a quienes les han ordenado realizar determinadas cosas, pero no a su actuación. Nosotros discrepamos clarísimamente de una decisión que se adoptó por parte del Ministerio de Interior, consistente en autorizar una manifestación que iba a celebrarse en los mismos días y en los mismos lugares donde se habían autorizado y organizado los actos de la Jornada Mundial de la Juventud. Ese fue el error de origen. Ahora tenemos que mirar hacia el futuro y ser conscientes de que tenemos que apoyar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. La policía de Madrid y la Policía Nacional han hecho un trabajo encomiable y han contribuido de una forma determinante al buen funcionamiento de todos los acontecimientos que aquí se han producido”.

Las encuestas hablan de 117 escaños para el Partido Socialista. El alcalde de Madrid opina que, “El Partido Socialista debería de hacer una reflexión sobre cuál es la razón por la que se ha producido un divorcio con el gobierno y con el proyecto de futuro que se está presentando con Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo que exigen los ciudadanos en esta crisis económica, por encima de otra cosa, es que se les diga la verdad, que no se les escondan los problemas”.

En cuanto a si estaría dispuesto a formar parte de la candidatura de Mariano Rajoy no ha querido desvelar sus intenciones, recordando la polémica de hace cuatro años: “Contesté a esta pregunta hace cuatro años y me equivoqué al contestarla. El presidente Rajoy sabe que tiene depositada toda la confianza del Partido Popular y creo que a través del partido la confianza de una inmensa mayoría de españoles. Él tiene que conformar su equipo y es él el que tiene que decir cuáles son las personas y en qué lugar tienen que estar de cara a esta etapa de futuro. El error que cometí hace cuatro años de pedir públicamente ir en las listas electorales no lo volveré a cometer de cara al 20-N”.

Sobre la reforma de la constitución y déficit, “Frente a algunas voces que se están oyendo, yo creo que es muy importante lo que ha ocurrido. Tenemos que ser conscientes de que se ha producido una respuesta que va a ser muy positiva para el futuro. Va dejar muy claro que el gobierno que esté al frente de España y de cualquier administración pública durante los próximos años tiene que estar volcado fundamentalmente en la recuperación de esa confianza que se ha perdido”.

Otro de los temas abordados, es la solidaridad interritorial: “La solidaridad no la ejercen los territorios. La solidaridad la ejercen las personas. No es Cataluña ni es Madrid quienes hacen una aportación de riqueza al resto de España; son los españoles que viven en Madrid y los españoles que viven en Cataluña los que son solidarios con el resto de los españoles. Nuestro mandato constitucional exige esa solidaridad, pero no se le exige a una comunidad con otra, sino que se le exige a un español con otro.

El impuesto de patrimonio y la mayor aportación de las grandes fortunas se han aplicado en otros países europeos como Francia. Para Gallardón, “El impuesto de patrimonio, tal y como existía en España, no era un impuesto para ricos. Los ricos no suelen tener las casas a su nombre, como las tendremos usted y yo. Tienen sociedades y no les afecta como puede afectarles a las clases medias el impuesto de patrimonio. Los impuestos tienen que tener dos criterios fundamentales: el ejercicio de la solidaridad y el desarrollo de este país”.

El conflicto de farmacéuticos y riesgo del sistema sanitario español es otro de los temas que rodean la actualidad política, que para el Alcalde de Madrid, “Las competencias de sanidad y de educación son una responsabilidad. La actitud que está adoptando el Ministerio de Sanidad de mirar para otro lado, ante el grave problema que tienen todas las comunidades autónomas con el gasto farmacéutico no sólo es una actitud insolidaria, sino una actitud que incumple el mandato y las responsabilidades que un ministerio como el de Sanidad tiene con todos los españoles, habiten donde habiten, en cualquier comunidad autónoma”.

Muchos compañeros de Rubalcaba le están dando plantón para ir a las listas: “Mi experiencia me dice que mucha gente, cuando sabe que no la van a llamar, públicamente dice que no quiere ir”.