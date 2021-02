Marta Robles nos guía con PASIONES CARNALES

Pasiones Carnales, podrían llamarse reales pero la erudición, el conocimiento, la tenacidad, el esfuerzo continuo y permanente de Marta Robles, extraordinaria persona y amiga nos lleva a las facetas más intimas de reyes y reinas. Mi pasión por Felipe IV y el siglo XVII queda también desbrozada en una de mis preferibles épocas de la historia.

Siempre ha dado para mucho el siglo de Oro en el que se dieron condiciones parecidas en la economía y en la política como las actuales. Solo le faltó en ese siglo de Oro al Rey de España y Portugal la pandemia que padecemos para que el desastre de su reinado hubiera sido más trágico que la perdida de la grandeza de España y los valores que heredó en aquel tiempo.

Me ha gustado mucho poder empezar a leerlo en profundidad para ver con un gran angular, si es posible, cómo matiza Robles los aspectos más íntimos del devenir de las histerias sexuales apasionadas y apasionantes.

Tengo la impresión de que me va a sorprender o vamos a encontrarla también ahí a ella con su inteligente mirada en los ámbitos más controvertidos de célebres reinas y reinos que creo que me recordarán esa serie que acabo de terminar y que he visto sin pestañear que se llama ‘ROMA’.