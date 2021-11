EN BUENAS MANOS

La hormona de los abrazos

La oxitocina se trata de una hormona fundamental en el embarazo, parto y lactancia, pero no solo es propia de las mujeres. Hablando con la doctora Marian Rojas sobre su segundo libro “Encuentra tu persona vitamina”, me comentaba q ue las personas vitamina son aquellas que están ahí cuando abres tu corazón y les cuentas tus tristezas y preocupaciones. Son aquellas que buscan crear ilusión dentro de ti, te motivan y te contagian de entusiasmo, y son ellas las “ grandes potenciadoras de la secreción de oxitocina”, me explicaba la autora.

Dr. Bartolomé Beltrán