Diabetes tipo 2: Pautas para prevenir una enfermedad que padecen 13,8% de los españoles mayores de 18 años

Tal y como recoge Cigna, el mayor problema radica en los no diagnosticados. Según la misma Fundación más de 2 millones de personas que entrevistaron para realizar el estudio no estaban diagnosticadas, por lo que los riesgos en su salud aumentan. Según el estudio 360 Wellbeing Survey 2019: Well and Beyond” solo 1 de cada 10 personas le preocupa sufrir esta enfermedad en el futuro.