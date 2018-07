Controlar la glucosa y perder peso, al mismo tiempo

Con motivo de la necesidad de tratar cada vez de manera más especifica la diabetes, la lucha de los investigadores y sus estudios multicentricos les han llevado a encontrar fármacos que son capaces de mejora el control de la glucemia e incluso reducir el peso y la presión arterial en los pacientes con diabetes tipo 2. La cosa me ha llevado al Informe de Posicionamiento Terapeutico de la Canagliflozina.

En la actualidad, se estima que en España la prevalencia global de diabetes mellitus (tipo 1 y tipo 2) en mayores de 18 años es de un 13,8 por ciento, siendo más frecuente la DMT2 (hasta el 90 por ciento de los casos).

El abordaje terapéutico de la enfermedad es multidisciplinar, e incluye tanto estrategias farmacológicas y no farmacológicas, como medidas para la prevención de las co-morbilidades y complicaciones a largo plazo. Generalmente, el primer escalón consiste en iniciar tratamiento con metformina (MET), añadida a dieta y ejercicio. Habitualmente, cuando MET, junto con dieta y ejercicio, no son suficiente para lograr un control adecuado, el siguiente escalón consiste en añadir una sulfonilurea (SU). Para aquellos pacientes que no logran alcanzar los objetivos de glucemia a pesar del tratamiento con doble terapia, el tercer escalón consiste en iniciar insulinoterapia, o, en caso de problemas para la insulinización, añadir un tercer fármaco oral. El tratamiento farmacológico se establece de forma escalonada e individualizada, teniendo en cuenta factores dependientes del paciente.

Canagliflozina está indicada en adultos con DMT2 en monoterapia, cuando la dieta y el ejercicio por sí solos no logren un control suficiente de la glucemia en pacientes en quienes el uso de MET se considera inadecuado por presentar intolerancia o contraindicaciones. También está indicado como tratamiento complementario administrado con otros medicamentos antihiperglicemiantes, como la insulina, cuando estos, junto con dieta y ejercicio, no logren un control glucémico adecuado. Canagliflozina está disponible en comprimidos recubiertos de 100 mg y 300mg, administrados una vez al día.

En definitiva se concluye que según el informe de Posicionamiento Terapéutico de canagliflozina ((Invokana) en base al perfil de eficacia y seguridad observado, canagliflozina, al igual que otros inhibidores de la SGTL2, puede considerarse una opción de tratamiento en pacientes con un filtrado glomerular renal > 60 ml/min, en situaciones como la monoterapia en pacientes con mal control a pesar de dieta y ejercicio que no tolerasen o presentasen contraindicación para el uso de MET y de SU como una alternativa más de tratamiento. También como tratamiento combinado doble con MET pues Canagliflozina se considera una alternativa más a SU, cuando exista contraindicación o intolerancia al uso de SU, en pacientes diabéticos en los que dieta, ejercicio y MET no sean suficientes para conseguir un control glucémico como una alternativa más de tratamiento. Y finalmente en la terapéutica combinada triple en combinación con MET+SU, como una alternativa más de tratamiento, cuando la insulinización no se considere una opción adecuada.

Con respecto al tratamiento combinado (doble o triple) con insulina, canagliflozina podría considerarse como una alternativa más de tratamiento. Es lo que hay. Seguro.