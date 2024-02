SALUD

Bidafarma se une a Down España por la inclusión de las personas con Síndrome de Down

De cara al Día Mundial del Síndrome de Down, el 21 de marzo, el equipo de la Fundación Bidafarma ha querido mostrar su apoyo al colectivo de personas con síndrome de Down y sus familias firmando un acuerdo de colaboración con Down España.

Redacción