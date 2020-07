Xosé Bustelo: "El plan de choque de ayuda a la ciencia del Gobierno equivale a niveles presupuestarios de 2010"

El plan de choque del Gobierno para ayudar a la ciencia e investigación en nuestro país ha sido bien aceptada por necesaria. Desde la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), no obstante, ven luces y sombras en las medidas. En De cero al infinito hablamos con su presidente, el doctor Xosé Bustelo.

"Al menos se reconoce que hay un problema, eso es lo más positivo de todo", admite Xosé Bustelo, presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), sobre el plan de choque del Gobierno para apoyar al desarrollo de la ciencia e investigación. "La crisis del coronavirus nos ha revelado que hay estructuras que tenemos que tener optimas, como las habitaciones de cultivo para trabajar con el virus", explica Bustelo.

Los problemas que ve en el plan, apunta a un refrán: "El que mucha abarca, poco aprieta". "La filosofía del plan de choque del Gobierno peca de dispersión", reflexiona Bustelo. "El problema más agudo es la falta de financiación que llevamos arrastrando hace años los investigadores", asegura. "Llevamos arrastrando un déficit histórico muy importante: con estas medidas se nos pone al nivel de 2010, y el Gobierno lo admite", comenta el presidente de ASEICA.

"Hubiera sido mejor dispersar menos la panoplia de ayudas y concentrarlo en aspectos más candentes como la financiación", explica. "Este problema no tiene nada que ver con el coronavirus, sino con políticas erradas desde hace 15 años", considera. Mientras que en otros países de Europa como Portugal han aumentado durante la crisis sanitaria el presupuesto científico en un 10%, otros países comunitarios hasta un 25%, España solo ha igualado niveles presupuestarios de hace una década. Lamenta Bustelo: "Nosotros no solo no hemos seguido la política de otros países sino que hemos disminuido la inversión en ciencia".

