Carlos Rodríguez, sobre la polémica de Alberto Garzón: "Se llena de barro al hablar de algo de lo que no tiene ni idea"

El presentador de Como el perro y el gato se ha hecho eco de las polémicas declaraciones que el ministro de Consumo hizo sobre las macro-granjas, lo que ha hecho que la comunidad ganadera pida su dimisión.

"Lo primero que quiero decir es que voy a ceñirme a la frase que él ha dado como válida en la que dice que la carne que viene de la producción intensiva es una carne de peor calidad y es un maltrato animal", ha comenzado Carlos Rodríguez para a continuación dar su opinión sobre la polémica.

"El ministro se ha disparado en su propio pie"

"Vamos por partes, ministro", ha continuado, afirmando que espera que cuando Garzón se refiere a "carne de peor calidad, tendrá un estudio en el que haga una valoración comparativa". El presentador ha aclarado que no está defendiendo a unas granjas ni a otras porque ha visto granjas extensivas donde la calidad de la carne y su formación podría mejorar y granjas intensivas que lo hacen bien, "dentro de la normativa".

Sin embargo, hay una cosa que le resulta curiosa y es que el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria "está coordinado y aprobado por la AESAN, es decir, por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que depende del Ministerio de Consumo, es decir, de Garzón".

"O sea, que el ministro, en la entrevista en The Guardian, lo que ha hecho ha sido dispararse al pie, ha disparado a todos lados y nos ha dado a todos", sentencia el presentador.

Carlos Rodríguez explica que la reacción de los veterinarios ha sido muy intensa y que incluso, se tendría que hablar de temas legales porque Garzón ha hablado de maltrato animal: "Querido ministro, el maltrato animal y su control depende de los profesionales veterinarios que en nuestro código deontológico, de las principales cosas que tenemos es la no existencia de maltrato animal, con lo cual, nos está llamando maltratadores a todos los veterinarios, aparte de a todos los ganaderos. Poquito me parece que haya salido el consejo general y algunos colegios de veterinarios que usted ha metido la pata hasta la ingle y se ha llenado de barro por hablar de algo de lo que no tiene ni idea y que encima depende de usted".

Es el propio Ministerio de Consumo quien otorga las licencias a las granjas

Carlos Rodríguez afirma que el tema de la carne tiene un largo recorrido porque la gran mayoría de la población ingiere productos cárnicos y que lo que tiene que hacer el Ministerio de Consumo es regular eso, así como dar o no dar licencias: "Son ustedes y el resto de ministerios quienes dan las licencias para abrir esas granjas. Si son legales, que se abran, si no, que no se abran".

"Si vemos que no son lo suficientemente 'bienestaristas', prohibamos una serie de instalaciones, pero para que haya más ganado extensivo y podamos comer carne los que quieran, habrá que dotar esas ganaderías extensivas, cosa que no están haciendo.

Lo único que hacen es hablar, lanzar mierda cuando no son capaces de solucionar un problema. Y si son capaces, les viene bien y a lo mejor para trincar un poquito por un lado, hacen un Real Decreto. Dejémonos de decir tonterías, de meter no profesionales en cargos importantísimos y dejemos de disparar contra nuestros propios pies, bueno, si el ministro quiere dispararse al suyo, que se dispare, pero a los veterinarios que no nos toque.

Señor ministro, si no vale para esto, déjelo, y no estoy defendiendo ni un tipo de granja ni otra, si no se ha entendido, lo siento, volved a escucharlo", ha terminado el presentador.