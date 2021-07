'Como el perro y el gato', galardonado con el Premio a la Comunicación de los Premios Veterinaria y Nutrición Animal

Carlos Rodríguez y el equipo del programa de Onda Cero 'Como el perro y el gato' han recibido una carta comunicándoles que han recibido el Premio a la Comunicación de los Premios Veterinaria y Nutrición Animal organizados por el diario 'La Razón'.

"Quiero mostrar mi felicitación por este reconocimiento que pretende poner en valor el trabajo y el esfuerzo que tu equipo ha realizado y que tanto representa para la sociedad", dice en la carta Francisco Marhuenda, director de 'La Razón'.

Marhuenda ha destacado el gran trabajo realizado por el equipo. "Os animo a continuar trabajando con la misma ilusión que hasta ahora, pues los buenos resultados están a la vista", ha expresado.

Por su parte, Carlos Rodríguez ha querido aprovechar el momento para dar las gracias a todas y cada una de las personas que hacen posible esto. "Desde Ramón Osorio hasta las personas de limpieza. Muchas veces nos pensamos que los que ponemos la voz somos los más importantes y no", ha indicado.

Equipo 'Como el perro y el gato | Onda Cero

Además, ha destacado la labor de todo su equipo y de los técnicos, ya que sin ellos la radio no sería posible: "Los más importantes son los realizadores, los técnicos. Son el alma del programa".

Igualmente, ha manifestado el gran cariño que le tiene a todos los compañeros: "Muchísimas gracias porque cada uno aportáis una gotita de genialidad. El poder hacer que un programa funcione o no funcione depende de vosotros. Son muchos años haciendo programas, riendo y llorando. No solo formáis parte del programa, también de mi vida".

Por último, ha agradecido a 'La Razón' por este reconocimiento y, sobre todo, a "vosotros", el público, porque "si no escucháis y no participáis, el programa no existe".