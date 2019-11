La sargento del Seprona perseguida por investigar casos de maltrato animal: "Ha sido durísimo"

En Como el Perro y el gato hablamos con Gloria Moreno, la sargento del Seprona que ha sufrido una persecución por investigar casos de maltrato animal. "Cuando me reincorporo tras la baja maternal, se me empiezan a abrir expedientes hasta llegar a un total de ocho. Todos son por diferentes causas, por hacer una pregunta, por recoger una queja ciudadana, por contestar por escrito a una solicitud de una protectora de animales...", cuenta Gloria.

La sargento recuerda el llamativo caso de las pardelas, unos pájaros cazados de manera furtiva en Lanzarote. "Según las palabras de uno de los jefes, era una tradición ancestral en la isla. Eligen la isla de Alegranza porque no hay presencia del ser humano y hacen la puesta en cuevas; cuando crían, meten el palo y las pinchan en el ojo o en un ala para sacarlas. Es algo inhumano".

Gloria afirma que ha vivido "años de locura": "He sobrevivido a esta locura y no lo voy a volver a consentir. No todo el mundo lo puede soportar psicológicamente".

