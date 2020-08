Algenex, la empresa de biotecnología española que quiere producir vacunas contra la Covid a través de crisálidas de insectos

"El Gobierno, en vista de que no teníamos una infraestructura de producción de vacunas humanas, ha tocado a la puerta de todas las empresas veterinarias que tenían fábricas de vacunas, y se han dado cuenta de que somos muy eficientes... ", cuenta José Escribano, doctor y fundador de Algenex. "La producción de vacunas en humanos y animales es muy similar", explica.

El plan de producción de Algenex para fabricar vacunas veterinarias gracias a las crisálidas de los insectos es "una alternativa más rápida, económica y sencilla que la producción convencional". "La producción convencional habría llevado invertir más de 30 millones de euros en una fábrica", asegura Escribano, que nos comenta que la fabricación de las instalaciones de Algenex costó alrededor de 1,4 millones de euros, dinero que sufragó la propia empresa.

"Dudo que España genere su vacuna propia porque los costes de las fases clínicas son muy elevadas, pero podemos producir las vacunas que otras han desarrollado", apunta Escribano, que asegura, es una buena noticia "porque falta capacidad productiva". "Creo que la vacuna del Covid-19 va a servir para frenar la enfermedad, pero creo que tenemos para rato...", considera el doctor. "Las estrategias que se están utilizando para desarrollar las vacunas tienen pocos riesgos, otra cosa es que se produzcan de manera adecuada y que se establezcan bien las dosis... cuando se trabaja con un virus aunque sea atenuado como vector, siempre hay un riesgo residual de no establecer bien las dosis; pero creo que hay muchas compañías que lo están haciendo bien pese a la rapidez", opina Escribano.

El doctor considera que las grandes compañías se han fijado en otras más pequeñas e innovadoras para realizar la vacuna con rapidez. Eso sí, admite: "Yo no me vacunaría con la vacuna rusa si no son transparentes con los datos... es una vacuna mediática y al final tendrá que pasar todas las fases de desarrollo".

