El Colegio Invisible 2x86: El origen del Covid y del bioterrorismo

No hay mayor asunto de debate hoy en día que el origen del coronavirus. No si existe, que a estas alturas dudar de ello es ignorancia, fanatismo o locura. Estamos hablando de su posible origen, del que la propia OMS ya ha advertido que su procedencia de un laboratorio, del que se pudo producir una fuga, era «extremadamente improbable», pero no imposible. Además os hablamos de bioterrorismo, de las cepas con los patógenos más mortíferos del planeta que están protegidos en laboratorios de hiperseguridad, de la lucha oculta para que los bioterroristas no los obtengan, de los que ya tienen... Y todo ello acompañados del ingeniero en Telecomunicaciones y experto en geoestrategia Miguel Ángel Ruiz.