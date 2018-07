Toni Nadal: ‘Si me hubiera hecho caso, yo no hubiera jugado este año’

Ha segurado que le aconsejó a Rafa que no fuese a Madrid, pero que éste quiso participar en el torneo. Ha criticado el tipo de pista utilizada asegurando que resulta muy resbaladiza. Nadal consultó con la AT el cambio de zapatillas por unas de hierro, pero no se lo permitieron. Cree que es bochornoso poner en peligro la integridad de los jugadores poniendo la pista de color azul por culpa de unos intereses comerciales.

Aún así reconoce que la victoria de Verdasco ha sido merecida porque el tenista ha sido mejor, ya que la pista era igual para los dos.