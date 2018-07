Maria Alabau: 'Esto es lo máximo, como deportista no hay nada más grande'

Sin saber el futuro de esta modalidad de vela, Marina Alabau ha conseguido la medalla de oro en RS:X. La andaluza ha hecho una gran actuación durante toda la semana consiguiendo cuatro primeros puestos, dos segundos puestos y dos terceros puestos. Esto le da la victoria final con un total de 26 puntos por encima de su mayor rival, la israelí Tuuli Petaja que terminó segunda con un total de 46 puntos y de la polaca Zofia Noceti-Klepacka tercera con 47 puntos.

Marina nos cuenta en la sintonía de Al primer toque que la medalla es muy grande y pesa mucho. Nos cuenta que es un sueño hecho realidad,'esto es lo máximo, como deportista no hay nada más grande'. En cuanto a la ‘Medal Race’ nos cuenta que ha salido muy tranquila a competir, 'He estado tranquila y he salido a navegar como mejor se'. La andaluza agradece a todos su entrenadores lo que le han enseñado para estar ahí arriba. Marina Alabau es la única que consigue una medalla de oro para la delegación española en estos juegos de Londres.