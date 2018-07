Joaquín: "Volver a la selección, a día de hoy, es imposible"

El delantero del Málaga estuvo en Al Primer Toque y se refirió a su futuro, que no pasa por la selección nacional afirmando: “Siendo realista, volver a la selección, a día de hoy, es imposible. Pero me sabe muy mal no estar en el momento actual de la selección”.

También se lamentó de su ausencia en la Eurocopa de Austria y Suiza: “Me dolió no llegar al Europeo... Me dio con la puerta en las narices”, dijo en referencia al ex seleccionador Luis Aragonés.