El jugador de la Selección de Waterpolo, Víctor Gutiérrez, es noticia porque hace pocos días hizo pública su condición de homosexual. Nos cuenta que “todo el mundo en mi círculo lo sabía, por eso decidí contarlo”. “Al no tener nada que me oprima y tener confianza, he considerado que podía ayudar a mucha gente”. Considera que su paso al frente puede ayudar a otras personas en su situación y que no se atreven a dar el paso. En cuanto a los Juegos de Rio, “espero estar en la lista”, y se muestra confiado en cuanto al Zika. “Me inquieta pero confió en que no será un problema mayor”.