Atando cabos 2x04: Lo de las acusaciones populares a conveniencia

Repasamos en este episodio cómo el partido socialista que ahora clama al cielo contra las acusaciones populares, aprueba ahora un anteproyecto de Ley y registra una proposición de Ley en el Congreso para, entre otras cosas, limitar y restringir el derecho constitucional de la personación de las acusaciones populares quiere modificar una figura que ha utilizado y exprimido esa figura cuando de manera legítima y con resultados avalados por jueces y tribunales eran cusas contra la corrupción del PP.

Ahora, que las investigaciones judiciales no son del agrado del Gobierno y del PSOE que mejor que modificar la Ley para intentar acabar con el problema de raíz. Poniendo a su vez el foco en organizaciones y sindicatos como Manos Limpias, que con errores y cuestionamientos, o no, ha estado ejerciendo de acusación en casos que afectaban al PP, como el caso Gürtel o el caso Púnica, o en casos que afectaban a la Familia Real como el caso Noos. Entonces no. Ahora esa organización es la ultraderecha, el fango y las noticias fake al servicio de la Justicia.