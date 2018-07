WhatsApp rompe el mito del doble check: "No significa que el mensaje haya sido leído"

ANUNCIO EN TWITTER

WhatsApp ha terminado con la polémica sobre el significado del doble check en su servicio.La compañía ha escrito una explicación que no deja lugar a la duda: "el doble check no significa que el mensaje haya sido leído - sólo que fue entregado en el dispositivo del destinatario". Con su explicación el resultado es claro: el doble check no es dios.