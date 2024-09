Recibe un gran aplauso tras su respuesta a una indignante oferta de trabajo: "Los jóvenes no quieren ser explotados"

Es habitual que la cuenta de 'soycamareroo' difunda ofertas abusivas en el sector de la hostelería. En este caso, se trata de una oferta de la que se detallan las condiciones a través de una conversación de WhatsApp.

En este caso, el empleo consistía en una jornada de cinco horas diarias durante seis días a la semana, con un sueldo de 600 euros mensuales. Unas condiciones precarias que provocó la respuesta de la trabajadora. "5 euros la hora, ¿No te parece excesivo?", comenzaba su respuesta.

Se entiende que era una candidata de varios trabajadores por su siguiente mensaje: "No hace falta que decidáis. Si esas son las condiciones no me interesa. Mis derechos y mi tiempo valen más de 5 euros".

Eso ha provocado la indignación y el aplauso de otros usuarios: "Lo suyo sería que después de un comentario así o una entrevista así se contacte con la agencia española de consumo para que les casquen una auditoría y les pidan los contratos y jornadas laborales fichadas en el local", escribe una usuaria. En la misma línea, otra cuenta señala que "BASTA DE EXPLOTAR TRABAJADORES. Hay que señalar YA estos centros de trabajo y no solo porque exploten al trabajador, también porque dan fama a todos los empleadores del gremio".

"Luego no encuentran camareros y dicen que los jóvenes no quieren trabajar o que viven de ayudas, explotadores", añade otro.