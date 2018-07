Un niño enfermo pide en su carta a Papá Noel que le saque del hospital

La carta de Billy a Papá Noel / Keep Billy Alive

Billy Caldwell es un niño de Irlanda del Norte que actualmente vive en EEUU y cuya carta a Papá Noel ha conmovido a las redes sociales. El menor recibe atención diaria en el hospital. Padece frecuentes convulsiones que le provocan graves crisis y ha pedido por Navidad poder salir del hospital para ir a Irlanda con su madre y su hermano.

Billy, de once años, padece una condición debilitante, lo que significa que sus convulsiones no pueden ser controladas por medicamentos. Su madre teme que los ataques acaben con su vida: "Si no se trata, lo impensable es inevitable que suceda, mi súper héroe morirá".

Según recoge la prensa local, Billy está ingresado en un hospital de Los Ángeles, donde espera a ser operado, pero los costes son muy elevados. Desde la cama de su habitación ha escrito una carta a Papá Noel a quien le pide poder volver a casa junto a su familia.

El pequeño Billy en el hospital / Keep Billy Alive

Así dice el texto:

"Querido Santa, mi nombre es Billy Caldwell. Tengo 11 años. No estoy en casa, estoy enfermo en Los Ángeles. ¿Podrías por favor venir aquí, Santa? Me gustaría que te lleves mis convulsiones.

Santa, no quiero vivir en Los Ángeles. Quiero quedarme aquí con mi mamá y mi hermano mayor.

Tu amigo por siempre, Billy Caldwell".

Un especialista estadounidense ha dicho al diario Belfast Live que Billy es un buen candidato para una cirugía cerebral.