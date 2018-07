Lambert, el león que no puede dormir sin su manta

Debido a su comportamiento, poco fiero, Lambert no ha podido ser devuelto a su entorno natural, no obstante, se ha convertido en centro de atención de visitantes y curiosos del centro en el que reside.

Lambert no puede dormir sin su manta / Twitter

Lambert es un león muy especial, con una historia distinta a la mayoría de los leones. Cuando era pequeño fue comprado ilegalmente por una familia, todo por el capricho de un niño que quería a su propio “Simba” luego de ver El Rey León. Luego de poco tiempo decidieron que no podían tenerlo y tuvieron que acudir a un centro de rescate animal. Vicky Keahey, de In-Sync Exotics, no lo dudó por un minuto y acogió al felino bebé. Como sabían que en su hogar anterior dormía en una cama, decidieron conseguirle una manta para que el cambio no fuera tan drástico. Pusieron la manta en el suelo y Lambert se acurrucó instantáneamente, y luego se quedó dormido. Desde entonces duerme todas las noches con ella.

Así era Lambert de cachorro

Lambert de cachorro / Internet