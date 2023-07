Ibai Llanos rompe el récord histórico de Twitch con La Velada del Año III, su evento más ambicioso, sumando más de 3,4 millones de streams

Ibai Llanoses un gran comunicador y creador de contenido, pero también es un tiburón de los negocios, sobre todo si se trata del sector del entretenimiento.

El streamer vasco, que cuenta con más de 13 millones de seguidores en su canal de Twitch, lo mismo te hace un directo jugando a un videojuego, que te da las campanadas o se asocia con Piqué para montar la Kings Leage.

En esta ocasión, y por tercer año consecutivo, Ibai ha llevado a cabo su evento más ambicioso, que va mejorando con el paso del tiempo: La Velada del Año, un show de boxeo de más de seis horas en el que principalmente streamers y YouTubers se pelean sobre un ring, y que ha reunido a más de 70.000 personas.

Pero pese a que los combates son el atractivo principal de este evento, también cuenta con un cartel musical de infarto, donde han actuado artistas de talla nacional e internacional como Estopa, Rosario Flores, Quevedo y Ozuna, entre otros, que convierten este espectáculo en pura dinamita.

Por todo esto y más, no es de extrañar que el creador de contenido haya vuelto a romper no solo su propio récord Twitch, si no el récord histórico de la plataforma: Ibai ha alcanzado durante su retransmisión en vivo los 3,4 millones de streams.

Después de cerrar esta intensa jornada de combates y actuaciones podemos confirmar que La Velada del Año III se han convertido en el streaming más visto de la historia.