Egipto prohíbe aparecer en TV a varias presentadoras hasta que adelgacen

La Unión Egipcia de Radio y Televisión (UERT) ha prohibido aparecer delante de las cámaras a ocho presentadoras de televisión hasta que adelgacen, para lo que les ha dado un mes de plazo. "Esa decisión es ilegítima e inconstitucional. Me siento dañada psíquica y socialmente, ya que este asunto me desprestigia", dijo hoy a Efe una de las presentadoras afectadas, Jadiga Jattab, que trabaja en el canal Al Zania (La Segunda). Asimismo, Jattab se preguntó "por qué no aplican esta resolución también a los hombres", ya que, según ella, hay muchos presentadores varones con sobrepeso, por lo que esta decisión "supone una discriminación hacia la mujer".

"Deseo que el trato sea respetuoso para todos", añadió. Jattab reconoció que no es la primera vez que sucede algo parecido, aunque en las anteriores ocasiones había ocurrido "de manera amistosa". Según confirmó la presentadora, esta decisión de la UERT no afecta a su puesto en la radio pública, donde seguirá trabajando, aunque afirmó que no sabe qué ocurrirá con el sueldo que normalmente recibe por su programa de televisión. Por su parte, el presidente del canal Al Masriya, Said Abugamil, explicó que se ha tomado la decisión "por el interés de la televisión".