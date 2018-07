"British refugees welcome", el satírico montaje español sobre el Brexit

"British refugees welcome" , es el falso 'meme' español sobre el Brexit que circula por la red. Se trata de un montaje con la pancarta que el Ayuntamiento de Madrid colgó en la fachada del Palacio de Cibeles en Septiembre de 2015, y que daba la bienvenida a los refugiados con el mensaje "Refugees welcome" (Bienvenidos refugiados).

At least the continent hasn't lost its humor... pic.twitter.com/hS3Gikknrk