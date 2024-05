Víctima de los tiktokers Petazetaz anima a denunciar a otras afectadas: "Van a hacérselo a más chicas"

Este martes han declarado por primera vez dos de las víctimas que interpusieron denuncias contra los tiktokers Petazetaz por presuntas agresiones sexuales. Tras ratificar su testimonio ante el juez, una de ellas ha asegurado que hay más víctimas y las ha animado a denunciar, ya que entre todos se les puede "parar los pies" y "no se puede mantener a gente así en la calle" porque volverán a hacerlo. Por el momento hay diez víctimas personadas, varias de ellas menores en el momento de los hechos.

El método de los Petazetaz consistía en salir de fiesta, llevar a las víctimas a su piso y darles GHB líquido, una sustancia que "prácticamente anula la consciencia de una persona", para luego "hacerles de todo, desde agresiones sexuales hasta videos de mal gusto, todo para crear contenido en sus redes sociales". José Hernán A. e Iván G., de 34 y 21 años, respectivamente, tenían cientos de miles de seguidores en redes sociales hasta que fueron detenidos el pasado 24 de enero, acusados de agredir sexualmente a varias jóvenes menores de edad en su piso de Madrid.

Tras declarar ante el Juzgado, una de las denunciantes asegura que hay más víctimas de agresiones sexuales como la que sufrió ella, y que "esto lo llevan haciendo muchísimo tiempo". Por eso ha pedido "que si hay más chicas que han sufrido lo mismo, que no tengan miedo en denunciar". "Sé que es difícil, pero no se puede mantener a gente así en la calle porque van a hacérselo a más chicas. Y si sois amigos de gente que intuís que hacen estas cosas no os quedéis callados, por mucho que sean vuestros amigos. Podéis pararle los pies", ha afirmado. Ella sintió "miedo y vergüenza" tras sufrir la agresión en 2023, pero consiguió contárselo a su madre. Otras chicas le admitieron que también habían sido víctimas, y decidió denunciarlo.

El segundo denunciante que ha declarado este martes, también ha ratificado que ese mismo año fue al piso de los Petazetaz en el distrito madrileño de Villa de Vallecas porque eran amigos, y allí tomó una bebida energética, "que es la bebida que promocionaban ellos en redes sociales". Tras ingerirla, comenzó a marearse hasta "caer desplomado en una cama".

"No recuerdo más... Luego me vi días después en un vídeo, en el cual estoy con la cara pintada, con una televisión encima. Me raparon la barba, me metieron una bengala por el culo, encendiéndola, jactándose y subiéndolo a redes sociales, y etiquetando a varios 'influencers' de alto nombre", ha explicado tras salir del Juzgado. Este vídeo se hizo viral y él tuvo lesiones, que ha acreditado con partes médicos, ya que la bengala le produjo quemaduras.

Tras varias semanas en prisión preventiva quedaron en libertad con medidas cautelares. Ahora, los investigados tienen previsto declarar el 21 de mayo, aunque esto dependerá de si la causa se aúna finalmente en un único juzgado, ya que las denuncias recayeron en tres juzgados diferentes de Plaza de Castilla de Madrid. Como algunas perjudicadas son menores de edad, la mayoría de las denuncias por agresiones sexuales son con algún agravante, y se está evaluando si a los investigados se les pueden imputar otros delitos como coacciones, amenazas o alguno relacionado con la difusión de las imágenes.