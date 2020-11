La lección de Vicente Vallés a la ministra Montero sobre el IVA de las mascarillas

Tras el anuncio que hacía ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre que sí bajarían el IVA de las mascarillas, el periodista de Antena 3 ha precisado que "el Gobierno tiene permiso para bajar el IVA de las mascarillas desde hace seis meses".

La ministra aseguraba ayer en el Congreso de los Diputados durante el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, que la Comisión Europea había comunicado a España que no se enfrentaban a una infracción del reglamento europeo del IVA si se bajaba el IVA de las mascarillas.

Vicente Vallés analizaba este anuncio y decía que "el Gobierno llevaba semanas justificando su negativa en que la Unión Europea y no permitía bajar el IVA de las mascarillas a pesar de que en varios países comunitarios ya lo habían bajado". Además, repasaba cómo la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, y el ministro Ábalos insistían en el discurso de que no se podía bajar el IVA porque no tenían autorización de la Comisión Europea.

Estaba permitido desde hace seis meses, no ayer"

El periodista de Antena 3 precisaba después que la autorización a la que hacía referencia la ministra Montero no era nueva y aseguraba que sí se podía bajar el IVA de las mascarillas porque está permitido desde hace meses. Sobre esto, Vallés ha explicado que: "en efecto, el Gobierno español recibió ayer una autorización de la Comisión Europea, pero no es una autorización nueva. La Comisión Europea se limita a recordar que sí se puede bajar el IVA de las mascarillas porque está permitido desde hace meses como lo han hecho otros países antes que España. De hecho, se puede bajar el IVA e incluso eliminarlo desde el 5 mayo, hace seis meses, cuando la Unión Europea emitió este documento en el que se dice que no se multará a los países que tomen esta decisión, es decir, permiso como tal el Gobierno español y todos los Gobiernos de Europa lo tienen desde hace seis meses, no desde ayer por la tarde".