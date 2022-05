El tenso rifirrafe entre Daniel Guzmán y Cayetano Martínez a cuenta de la diferencia de clases

El programa 'Encuentros inesperados' ha juntado en su última entrega a cuatro personas de diferentes profesiones e ideologías. Dos de ellos, el actor Daniel Guzmán y el aristócrata Cayetano Martínez de Irujo han protagonizado un tenso rifirrafe al cuestionar el actor el relato vital del aristócrata.

En un momento de la conversación, cuando Cayetano Martínez de Irujo trataba de explicar cómo se sintió cuando le echaron del Palacio donde vivía cuando murió s madre, el actor le ha lanzado una pulla muy sutil: "Es que tu educación hace que desarrolles mucho los conceptos".

Mientras Guzmán ironizaba con el modo de vida del aristócrata, éste intentaba contar que se quedó sin dinero para pagar el colegio de sus hijos después de que su hermano le invitara a irse del Palacio de Liria. En ese momento, el actor ha vuelto a soltarle otro dardo: "Pues a uno público, ¿qué problema hay?".

Como el actor no paraba de interrumpirle, Cayetano le ha pedido que le dejara hablar, a lo que el actor ha contestado irónicamente que "no, no, hoy no tengo educación, perdóname". A esto, Cayetano ha respondido: "La educación está en todos los barrios".