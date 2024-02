"Sueños de libertad", la nueva serie para las tardes de Antena 3

"Sueños de libertad es una gran serie". Son palabras de Montse García, Directora de Ficción de Atresmedia TV, en la presentación oficial de la nueva serie para las tardes de Antena 3 TV. "Amar es para siempre" y "El secreto de Puente Viejo", marcaron un antes y un después en las series diarias, señala la directora, y "lo que sí que teníamos claro es que la serie que las siguiera tenía que dar un paso adelante en calidad, sobre todo y en seguir apostando por esta ficción".

Antena 3 TV ha querido dar un gran final a "Amar es para siempre" de modo que saliera por la puerta grande y en eso se ha trabajado. Se ha querido apostar para que "Sueños de libertad" sea la siguiente serie que el público va a ver; una serie de la que la cadena está muy orgullosa, se ha puesto de manifiesto en la presentación.

Malos tratos en la España de los años 50

"Sueños de libertad" nos traslada a la España de finales de los años 50. La protagonista es Begoña Montes -interpretada por la actriz Natalia Sánchez - que se ve atrapada en un matrimonio tóxico luchando por conseguir su libertad. En la presentación se han destacado los universos cotidianos que presenta la serie, familia, secretos, amor. Unos ingredientes que confían vayan a empatizar con "los espectadores, que se quedarán enganchados a la serie porque tiene muchísimos giros", señala Montse García.

De la mano de Diagonal TV, con la que se ha trabajado conjuntamente, la serie se ha hecho realidad. Se va a emitir de lunes a viernes a las cuatro menos cuarto de la tarde y se podrá seguir también en Atresplayer, en el Canal Internacional de Atresmedia y en el Canal Internacional de Atresplayer. "Tendrá un metraje de unos 50 minutos netos y sí que puedo decir que la tarde de Antena 3 será una tarde larga de ficción de Atresmedia". Habrá un estreno en prime time el domingo 25 a las 22 horas y el lunes 26 ya se emitirá en su horario habitual.

Para Jaume Banacolocha, Director y productor de Diagonal TV, "Sueños de libertad" empezó hace más de un año con la petición de Atresmedia de una serie y con la búsqueda de un argumento adecuado, que no fue fácil encontrar en principio. Pero el espectador va a ver un resultado plenamente adaptado a la época en que se sitúa la trama "y sobre todo para contar el problema básico de los malos tratos, no solamente psicológicos sino físicos, que se producían en aquella época y que se siguen produciendo actualmente" señala.

"Esta producción ha tenido un plus, que es intentar que todo o casi todo el equipo de "Amar es para siempre", se tuviera que desplazar a "Sueños de libertad" y poder llegar hoy aquí". "El día 25 podemos estrenar una serie de la que estamos enamorados. La amamos porque cada semana pasan cosas, es una serie que te invita a ver el siguiente capítulo y que deseamos que guste mucho a la audiencia.

Joan Noguera, productor ejecutivo y Director de la serie, describe el principal argumento: "Una serie que trata del maltrato psicológico a la mujer, en el año 58, en la Casa Reina". "Tendremos un entramado muy importante en el que sucederán muchísimas cosas del mundo empresarial y, a la vez, diferentes relaciones y peculiaridades entre unos y otros. "Yo creo que "Sueños de libertad" es un paso más, por el esfuerzo de producción de la cadena y de la productora. Gran parte de la serie sucede en exteriores naturales y vais a ver un valor de producción muy muy grande". "Es una invención nueva de como llevar a cabo las series diarias". "Estamos convencidos de que la gente se enganchará con el trabajo magnífico de los compañeros, de como han desarrollado los personales y por la cantidad de cosas que suceden.". "Es una serie que va rápida y en cada capítulo sucede algo y tienes necesidad de ver todos los capítulos, no te puedes perder ni uno".

Tremendamente agradecida se ha mostrado la actriz principal, Natalia Sánchez. "Para mí ha sido importante poder interpretar a BegoñaMontes y poner por bandera tantos derechos por los que se ha luchado tanto tiempo. Defenderlos con toda el alma y con todo el corazón". "Me hace especial ilusión trabajar con Antena 3 TV, que nos está cuidando tanto y que siguen trabajando con la misma ilusión que cuando alguien empieza, pese a llevar tantísimos años. Esperamos que eso se traspase y que la gente pueda disfrutar tanto viéndola como nosotros haciéndola".

Natalia tiene claro que está ante uno de los papeles más importantes de toda su carrera artística. "Begoña es una mujer sobre todo luchadora, soñadora, empática y se ve inmersa en una relación tóxica que de inicio no lo es, como todas las relaciones. Nadie se enamora de un ogro, ¿no? Va a luchar por sus sueños, es una mujer que se ha criado de forma distinta, con muchas libertades respecto a otras mujeres de la época. Ha podido estudiar fuera, tiene una carrera, sabe conducir y eso le da empaque y fuerza para revolverse y pelear como gato panza arriba en esta relación". "Lo estoy llevando con todo el mimo y muy respaldada por un gran equipo y que pueda servir como espejo para todos. Tienen esa magia, ese poder. Que hay veces que es más fácil ver el problema en otra persona y puedes llegar a identificar un problema tuyo personal"."Solo espero que todas las Begoñas que haya en el mundo, se sientan identificadas y también sean capaces de pedir ayuda y de salir adelante y de luchar por su vida, sus sueños, su libertad y poder amar a quien realmente quieran".

Dani Tatay, pieza clave en la serie

Después de un riguroso trabajo de selección que comenzó en junio, Dani Tatay fue seleccionado para la serie. "Recibir esa llamada de teléfono y saber que voy a formar parte de este proyecto tan bonito y con un elenco tan bonito como son Natalia y Alain, entre otros muchos, fue muy grande. Trabajar con dos grandes actores es un orgullo. Estamos haciendo un proyecto muy bonito, con un ritmo muy frenético, pero sabemos donde estamos y creo que lo estamos consiguiendo. "Mi personaje es Andrés de la Reina, soy el pequeño de tres hermanos, el más querido de la familia. Un aventurero que ser fue al ejército durante años y vuelve a casa por un motivo. Y se encuentra una familia no como la dejó. Un hermano que está fuera de sí. Con muchas cosas que le hace quedarse y decidir cambiar las cosas en su familia".

Alain Hernández interpreta el personaje de Jesús de la Reina, el primogénito de los tres hermanos y teóricamente el heredero de Perfumerías de la Reina, una de las empresas más importantes del sector en el Toledo de finales de los 50. "Como puntos positivos decir que Jesús es un empresario buenísimo, responsable, duro con sus trabajadores, pero refleja lo que son los patronos de esa época. Quiere a su familia muchísimo, por encima de todo. Quiere a su hija, quiere a su mujer. Pero también encarna a ese hombre con unos puntos machistas tan asumidos y aceptados en esa época".

Alain Hernández considera que como actor, el personaje de Jesús "es un bombón". "Sé que es un personaje muy complicado, pero no es únicamente malo. Tiene muchos colores para que sea real porque en estas relaciones tóxicas, un día pareces un ángel y otro día pareces un demonio". "Sí, hay cosas que están puestas como para que comparemos con la situación actual, pero hay otras que yo como actor las tengo que justificar porque en esa época estaban justificadas, no ya por los hombres, sino también por las mujeres incluso". "Es un personaje que reparte muchísimo juego. Tengo muchas tramas con mi mujer, con mi mujer, con mi hermano, con mi secretaria, con los trabajadores, con mis primos. Un personaje que no para y vamos a ver a un Jesús de la Reina muy activo. Y yo feliz".

"Sueños de libertad" está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández, Dani Tatay, Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Amanda Cárdenas, Juan Gea, Alba Brunet, Guillermo Barrientos y Carolina Lapausa entre otros grandes actores y actrices.