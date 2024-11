Juan José Badiola, sobre el agua en Valencia: "Para beber, idealmente embotellada"

El director del centro de enfermedades transmisibles de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha analizado en el programa de Antena 3 "Espejo Público" el riesgo de que se propaguen bacterias gastrointestinales en las zonas de Valencia afectadas por la DANA y donde hay un estancamiento de agua, barro y altas temperaturas.

Respecto al debate sobre si se debe beber agua embotellada o del grifo en las localidades afectadas por la DANA, Juan José Badiola ha explicado que lo ideal es usar la embotellada y, si no hay suficiente, se debería hervir para evitar riesgos.

"No lo considero un debate muy procedente. Para beber, idealmente el agua embotellada y si hay suficiente disponibilidad se puede usar para cualquier uso porque es un agua segura. El debate no lo veo importante, lo importante es que no haya patógenos. Y si no hubiera suficiente agua embotellada para todos, hervir el agua es una posibilidad", ha apuntado Badiola.