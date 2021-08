Cristina Saavedra explota ante el acoso de un seguidor en Twitter

Cristina Saavedra ha explotado este fin de semana en Twitter por el acoso sufrido por un seguidor durante meses. La presentadora de laSexta Noticias ha estallado y ha mostrado su indignación respondiendo tajante a los tuits. El usuario en cuestión es @WoodyLove8 a nombre de José Álvarez de Lara, quien ha llevado al límite a la periodista ante su frustración por el acoso continuado sufrido.

"Ay madre. Venga, señor, yo que creo que ya vale. Que ya son meses de paciencia" respondía Saavedra ante el tuit que le hizo explotar. José Álvarez se refería a la periodista como "la cerillerita que, sola en el mundo, se calentaba encendiendo las cerillas que vendía para poder comer. Y Manu Carreño le ofreció calor y cobijo". Estas palabras han sido la gota que ha colmado el vaso y que han hecho explotar a la presentadora de laSexta Noticias.

José Álvarez no cesó en su acoso pese a la petición de Cristina Saavedra. Todo lo contrario, protestó por la reacción de la periodista al declarar su amor "de la forma más bonita que jamás un hombre ha hecho con una mujer". "No. Tú te has montado FICCIONES muy desagradables sobre mí, mi pareja y otras personas a las que quiero. Y sobre todo, con respecto a mí, son cosas que NO SE PUEDEN NORMALIZAR. BASTA YA. Eso no es amor.", respondió muy tajante Saavedra.

La cosa fue a peor, llegando el usuario a faltarle al respeto con insultos hacia ella y hacia su compañera Fabiola Barranco, de las que Cristinta se defendía diciendo: "Oh, no. Hasta aquí llegamos. Es mi hermana. Es hora de denunciarte.". "Esto es parte de lo grave. Pasas de ser el amor de su vida (en su mente) como demuestran sus tuits, a ser insultada cuanto te plantas y dices NO. Esta es una gravísima realidad", añadía la periodista.

La presentadora ha recibido todo el apoyo de la comunidad tuitera que ha denunciado la cuenta @WoodyLove8 y ahora mismo se encuentra suspendida de forma indefinida. Saavedra ha hecho incapié en que estas cuestiones van "mucho más allá de Twitter".