Cristina Pedroche, sobre 'Love Island': "Este programa me ha devuelto las ganas de comerme el mundo"

En una entrevista para 'El Mundo', Cristina Pedroche explica en qué consiste 'Love Island', el nuevo programa para buscar el amor que se emitirá en 'Neox': "Es un formato que está teniendo muchísimo éxito en otros países. La diferencia con 'La isla de las tentaciones' es que aquí son todos solteros y nadie está engañando a nadie".

Reconoce que 'Love Island' le ha devuelto la ilusión: "Con este programa me han vuelto las mariposas y las ganas de comerme el mundo". Asimismo, dice que no eliminaría ningún programa de la televisión. "Lo que quiero son más programas de entretenimiento y concursos y si puedo presentarlos yo, mejor".

Cristina Pedroche, sobre la higiene íntima femenina: "Es un tema tabú y no debería serlo"

Por otro lado, Pedroche se ha convertido en la embajadora de una marca de higiene íntima femenina, especializada en copas menstruales y bolas chinas. En la entrevista sostiene que "sigue siendo un tema tabú y no debería serlo".

Cuenta que se siente muy orgullosa de su camino profesional en general, pero, con esto en concreto, lo está más porque "estoy cambiando la vida de muchas mujeres".

Por ejemplo, explica cómo era tener la menstruación en su adolescencia: "Cuando me bajaba la regla en el instituto, una compañera me daba un támpax como si fuera una droga".

Entre las ventajas de la copa menstrual, Pedroche destaca su duración: "Aguanta entre ocho y diez años y no es necesario que te la cambias tan a manudo como los tampones".

Además, dice que no solo contribuye en la salud de cada mujer, sino también en el medio ambiente. "No nos paramos a pensar lo que contaminamos con otro tipo de métodos que no se destruyen nunca", declara.

Las polémicas de Cristina Pedroche

La presentadora fue muy criticada por la frase "no soy ni feminista ni machista". "Cuando la dije, la periodista me podría haber parado y haberme dicho 'Cristina, lo que tú quieres decir es esto…'. Pero prefirió publicarlo y que me dieran de hostias", afirma.

Por eso, cuando Paula Echeverría repitió la misma frase, ella quiso apoyarla. "Vivimos en una sociedad muy machista y marcada por el heteropatriarcado y entre las mujeres nos tenemos que ayudar", manifiesta.

Otro aspecto que muy comentado fue la foto desnuda en la nieve que Pedroche subió a sus redes sociales. "Yo no buscaba abrir una polémica. Simplemente estaba en mi casa meditando desnuda y pensé en hacerme la foto. Para mí era algo artístico. No pensaba que se iba a liar tanto", reconoce.

Su exposición en la televisión ha hecho que se tenga que enfrentar a todo tipo de críticas. "No soy de piedra. Hay un día que, de repente, estallo, me afecta todo, me planteo que tienen razón y pienso cosas horribles. Menos mal que me dura poco porque tengo los pies en el suelo y una familia que me quiere", dice.