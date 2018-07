WhatsApp bloquea a miles de usuarios por utilizar WhatsApp Plus durante 24 horas

La popular aplicación de mensajería instantánea ha bloqueado a miles de usuarios por utilizar WhatsApp Plus, una app que se acoplaba al servicio de WhatsApp y permitía a los usuarios mayor personalización. El servicio insta a los usuarios que han visto sus cuentas bloqueadas a descargarse la aplicación original.

El popular servicio de mensajería instantánea ha comenzado a bloquear, durante 24 horas, a todos aquellos usuarios que usan WhatsApp Plus.

"Has sido suspendido temporalmente de WhatsApp porque sospechamos que has violado nuestros Términos de Servicio", reza el mensaje que han recibido miles de usuarios desde este martes.

WhatsApp no quiere que sus usuarios se pasen a WhatsApp Plus, una aplicación no oficial que se acoplaba al servicio de Whatsapp y permitía a los usuarios mayor personalización. Además, se podía modificar la estética de la interfaz y enviar fotos o vídeos sin compresión.

El servicio insta a los usuarios que han visto sus cuentas bloqueadas a descargarse la aplicación original, según una respuesta publicada en su sección de 'Preguntas frecuentes'.

Hace poco, el servicio de mensajería anunciaba que alcanzaba los 700 millones de usuarios activos al mes, lo que convierte a la app en la más popular de las dedicadas a mensajería.