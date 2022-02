La vida del ex gimnasta Gervasio Deferr: una historia de cambio y superación marcada por las adicciones y la depresión

El gimnasta Gervasio Deferr es un medallista olímpico español que lo perdió todo a causa de las drogas y el alcohol. Su historia es el reflejo de un cambio, así como la prueba de que de todo se sale.

El ex deportista le ha concedido una entrevista al periodista Jordi Évole, con quien ha tenido una conversación íntima que se emitirá el domingo 27 de febrero en La Sexta, y donde no solo se repasará la carrera deportiva de Deferr, sino que desvelarán las luces y las sombras de una vida marcada por la superación.

La infancia de Gervasio Deferr

Gervasio Deferr Ángel nació en Premiá de Mar (Barcelona) el 7 de noviembre de 1980. Con un año y medio se cayó de un primer piso, a unos tres metros, y a los tres años, su hermano mayor Pablo, le rompió el dedo pequeño del pie. Sin embargo, no le guarda rencor y por ello le define como su compañero de vida eterno.

Deferr era un niño enérgico e inquieto por lo que, con seis años, su madre le apuntó al gimnasio: "Allí se podía subir, trepar, correr; había barras, anillas, potros, colchonetas y yo pensé: quiero vivir siempre aquí; se puede jugar todo el tiempo', contó en una entrevista para la revista ‘Público’. Fue entonces cuando descubrió su verdadera vocación: ser gimnasta.

Se convirtió en medallista olímpico

Con tan solo quince años, Gervasio formó parte del equipo nacional júnior, donde fue oro en el Campeonato de España Júnior. En 1997, coincidiendo con su traslado a Madrid, fue convocado por la selección sénior por primera vez. Desde ese momento, Deferr no paró de ganar premios, y no solo en campeonatos a nivel europeo, sino también a nivel internacional.

En el año 2000 el gimnasta se convirtió en campeón olímpico de salto de potro durante los Juegos Olímpicos de Sídney y, en 2004, consiguió su segundo oro olímpico en la misma disciplina durante los Juegos Olímpicos de Atenas. La tercera y última medalla olímpica la ganó cuatro años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Pekín. En esta ocasión, fue una plata en la disciplina de suelo.

Sanciones

En una previa del programa ‘Lo de Évole’, Gervasio reconoce que hizo todo lo posible para ser el mejor gimnasta, pero que también hizo todo lo posible por no serlo. Y es que, en 2002, Deferr dio positivo en un control antidopaje por cannabis en una prueba de la Copa del Mundo en París. Además, en 2003, la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) le sancionó por el mismo motivo en un control del Campeonato de España, celebrado en Vitoria. La sanción consistió en la suspensión del gimnasta durante tres meses.

Estas razones motivaron a que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) eliminase los resultados obtenidos por el catalán entre el 19 de octubre de 2002 (fecha del primer positivo) y el 19 de enero de 2003, entre los que se encontraban la medalla de oro en la modalidad de suelo conseguida en la prueba de la Copa del Mundo en París, así como la medalla de plata que logró en suelo en el Campeonato Mundial de Debrecen en noviembre de 2002.

Alcoholismo y consumo de drogas, el motivo de su retirada

En alguno de los adelantos que ha compartido Jordi Évole en su cuenta personal de Twitter sobre la conversación que se emitirá en el programa ‘Lo de Évole’ este domingo 27 de febrero, el ex gimnasta habla abiertamente de sus adicciones.

"Me llama mi padre y me dice: “Gervi, ¿es verdad eso? ¿Has dado positivo por cannabis en el Campeonato del Mundo y te han sancionado?”. De repente todo se rompe, todos me señalan...", se sincera Deferr, quien admite que sentía miedo en los controles por si daba positivo en cocaína.

En enero de 2011, con 30 años, Gervasio anunció su retirada de la competición, empujado por el convencimiento de que no podía "volver a ser campeón": "Después de quince años intentando estar entre los tres mejores del mundo, seguramente podría seguir y clasificarme para los Juegos de Londres, pero no ganar. Un día sí, pero no habitualmente. Y perder me quema el cuerpo", dijo en un acto de homenaje organizado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid. "Si no he perdido nunca, no me puedo retirar perdiendo. Sería demasiado doloroso para mí", insistió.

Tras decir adiós, Gervasio se quedó sin objetivos: “Estuve cuatro años inundado de alcohol y drogas porque no encontraba la razón de nada. Y la única manera de parar mi cabeza era bebiendo", desvela el adelanto de Évole.

"Caí en un círculo vicioso del que tardé 10 años en salir", confiesa la leyenda del deporte en ‘El Periódico’. Para dar luz a su historia personal, Deferr ha escrito el libro ‘El gran salto’, una autobiografía escrita que pretende apoyar y animar a quienes están viviendo el mismo proceso que él dejó atrás.

Regreso a sus orígenes

Tras su retirada, Gervasio Deferr decidió volver a sus orígenes, a Barcelona, donde lleva su propio gimnasio en el barrio de La Mina. A través del deporte, él y su equipo buscan que los jóvenes del barrio tengan un lugar donde evadirse, ya que, como ha comentado el ahora entrenador en varias ocasiones, él viene de una familia con pocos recursos y el deporte le cambió la vida. Actualmente, el catalán se encuentra orgulloso y feliz de poder seguir trabajando de su gran pasión.

Datos curiosos de Gervasio

Gracias a una entrevista de Deferr en ‘El País’, es posible conocer que el ex gimnasta siempre se daba una ducha fría antes de competir, que el juguete de su infancia fue la calle y que, de toda su vida, el momento que recuerda con más cariño es cuando se reunió con su familia después de ganar en los Juegos de Sidney 2000.

Además, el catalán, que tiene orígenes argentinos, lleva al Boca Juniors en el corazón pero en España le gusta el Real Madrid, aunque se siente decepcionado de que los futbolistas tengan más reconocimiento que los gimnastas: “Creo que es más sacrificado nuestro deporte”.

“Su disciplina es muy sacrificada. ¿Merece la pena tanto sufrimiento?, le preguntan. “Para los que llegamos, sí. Si no, no aguantaríamos”, responde.

Este domingo 27 de febrero Deferr seguirá compartiendo sus vivencias, experiencias, y motivaciones en el programa ‘Lo de Évole’, en La Sexta.