Vicente Vallés, contundente sobre la gestión de la DANA: "Hay circunstancias en las que hay que saltarse el protocolo"

EL periodista de Antena3, Vicente Vallés, ha acudido a 'El Hormiguero' para analizar algunos de los principales temas de la actualidad. Entre ellos, Vallés ha abordado las responsabilidades políticas tras la tragedia de la DANA y el abandono institucional al que se han visto sometidos los afectados, principalmente en la Comunidad Valenciana.

Preguntado por Pablo Motos sobre si el abandono de las víctimas responde principalmente a las diferencias políticas entre el Gobierno central y la Generalitat, el periodista ha señalado que éste ha sido uno de los principales problemas en la gestión de la crisis.

"Si esta tragedia se hubiera producido hace dos años con un gobierno socialista en la Comunidad Valenciana ¿la relación hubiera sido igual?", se pregunta Vallés. "Creo que la confianza tiende a agilizar y a facilitar las cosas mientras que cuando hay una distancia política, se marca una barrera", señala.

El periodista cree que, una vez se haya ayudado a todos los afectados, habría que "repensar algunas estructuras o algunos funcionamientos del estado autonómico". En este punto, Vallés señala la ineficiencia de los protocolos en situaciones de emergencia como la vivida en Valencia.

"Los protocolos no son útiles en el 100% de los casos y hay circunstancias en las que hay que saltarse el protocolo", defiende. Por ello, el periodista considera que el Gobierno central también actúo tarde: "Si hay que mandar al Ejército sin esperar a que te lo pidan, se manda. Si no te lo piden el que se equivoca es el que no te lo pide, pero si tú no lo mandas, te estás equivocando tú también", sentencia .