"Van a llegar problemas": Carlos Rodríguez avisa del error más común al sacar a pasear a tu perro con frío y lluvia

Con la llegada del frío, no solo las personas tienen que prepararse ante el cambio de temperaturas, sino que los animales también lo sufren y tienen que adaptarse. Si bien, tal y como ha apuntado el veterinario Carlos Rodríguez en Por fin, "el mayor peligro para las mascotas es el ser humano".

El experto ha enumerado varios motivos que hay que tener en cuenta a la hora de sacar a los animales a la calle en época de mal tiempo -lluvias, bajas temperaturas...-. Igual que las personas cambian el armario cuando se pasa del invierno al verano y viceversa, algo parecido hay que hacer con las mascotas.

Qué pasa cuando sacas a la calle al perro después de pasar todo el día en casa

Es habitual que, cuando hace buen tiempo, los animales pasen más tiempo en el exterior. Sin embargo, esta actividad al aire libre es limitada en invierno, porque pasan más tiempo dentro de casa al calor de la estufa o del radiador. "¿Qué pasa cuando los sacamos de paseo?", ha preguntado Carlos. La respuesta es muy sencilla. El veterinario ha comparado al animal con "un bollo a medio cocer": "Si lo sacas directamente, se le corta la evolución".

Por eso, lo primero que hay que tener en cuenta es que los perros no tienen "la misma capacidad de resistencia a las temperaturas" que las personas. Además, las personas, al salir a la calle, nos ponemos ropa adecuada para soportar el frío, pero el perro, "en principio", sale tal y como está. Por eso es vital, en palabras del veterinario, hacer "una transición al frío", porque si no, después "van a llegar los problemas".

Con respecto a los días lluviosos, el veterinario ha desaconsejado sacarles a pasear en estos casos. En el caso de ser imprescindible, ha recomendado el uso de "chubasquero o botas de agua" que le ayuden lo máximo posible a protegerse del agua. "Si luego no se le seca lo suficientemente bien, pueden venir problemas por la humedad", ha avisado.

También hay que vigilar la alimentación

El perro tiene zonas con muchos pliegues por las que apenas corre el aire. Por eso, si vuelve a casa empapado, hay que secarle "por completo con una toalla" y, si todavía quedan restos de humedad, "conviene usar un secador" para evitar "problemas muy serios". Por ejemplo, las orejas son "un punto neurálgico de infecciones en la época de frío". Las otitis son muy "recurrentes" en invierno, por lo que Carlos ha recomendado limpiarlas una vez a la semana con productos específicos.

La alimentación de los animales también cambia durante el invierno. Como pasan la mayor parte del día dentro de casa, cuando salen a la calle, "su metabolismo se acelera". El presentador de Como el perro y el gato ha explicado que algunos animales —sobre todo los que están acostumbrados a vivir fuera o se usan para el trabajo— necesitan un 40% más de aporte energético. Por eso, hay que darles "alimentos mucho más energéticos", aunque "siempre bajo prescripción del veterinario".