Valencia valora cortar el agua esta madrugada para almacenarla y transferirla a las zonas necesitadas

La complicada situación en 13 municipios de Valencia ha hecho que desde el Ayuntamiento se estudien diferentes medidas. Lo más acuciante es el agua, ya que siguen sin abastecimiento. Por ello, la alcaldesa valenciana, María José Catalá, ha afirmado que están estudiando una probable bajada de presión o corte de agua entre la 01.00 y las 07.00 horas de la madrugada en la ciudad.

La medida permitiría almacenar una gran cantidad de agua para "activar esa transferencia" y que llegue a las zonas afectadas. Así lo ha confirmado la edil en una rueda de prensa tras un minuto de silencio por las víctimas del temporal, Catalá ha pedido que "no se genere alarma" y ha insistido en que las infraestructuras de agua funcionan en València.

Además, ha explicado que el consistorio mantendrá continuas reuniones con la Generalitat para valorar la evolución en las zonas más afectadas.

"Muchos pueblos están teniendo inconvenientes gravísimos y corresponde ayudarlos porque València potabiliza toda el agua y la redistribuye a 51 pueblos del área metropolitana. No somos los únicos responsables, pero en parte sí podemos ayudar a ese abastecimiento y colaborar en mejorar la situación", ha destacado la alcaldesa.

Sobre la bajada de presión ya realizada, la alcaldesa ha explicado que algunas fincas no han tenido agua "porque no tienen bomba" y ha insistido en que "no se ha cortado".

Catalá ha pedido "a todos los vecinos y vecinas de València que sean muy conscientes de que en este momento es importante realizar un consumo óptimo y responsable de agua".