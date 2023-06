La última alerta de la AEMET: la llegada de los 40 grados a estas provincias ya tiene fecha

Hoy se esperan temperaturas medias de 30º en toda la península, lo que adelanta un fin de semana aún más caluroso. En Córdoba, Sevilla y Badajoz los termómetros marcarán los 37º esta tarde, lo que debería ser atípico en junio, que en 1987 registraba la temperatura más alta del mes en 33,5 grados, 30 años después se registró en Granada con 40,5º y el año pasado en Ciudad Real con 43,5º. Este año parece que no será complicado alcanzar este récord, ya que el sábado Córdoba estará en 40º y para 9 provincias ya ha sido el año más cálido hasta el momento.

Cómo informábamos ayer, La Dana se aleja ya de la península, dejando lugar a que unas nuevas corrientes hagan que las temperaturas aumenten. Desde hoy este aumento ya es notable y alcanzará su auge el sábado, donde se registrarán temperaturas de 40º en gran parte de Andalucía. El panorama cambia hacia unas temperaturas generales más cálidas después de haber pasado unas semanas con precipitaciones irregulares . El norte lo sufrirá de manera más leve en los territorios costeros, aunque también se registrarán temperaturas de 30º, que como anuncia el meteorólogo de la AEMET “En el interior de las comunidades cantábricas y oeste de Andalucía estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal".

Las provincias donde los termómetros marcarán 40º

Las temperaturas serán altas en toda la península, que llevará los 33º a Castilla y León, los 37º a Toledo y Madrid y las más altas en el sur.

Badajoz 38º

Córdoba 40º

Granada 37º

Sevilla 38º

Toledo 37º

Zaragoza 38º

Según anuncia la AEMET, la dorsal incidirá directamente sobre el suroeste de la península, puedes visualizarlo en el tweet y comprender de qué manera afecta una dorsal.

Noches tropicales

Las noches serán todo un reto para los españoles, que tendrán que encontrar remedios para combatirlas de manera severa. Serán noches tropicales con temperaturas mínimas que no bajarán de los 20º y que pondrán en alerta el descanso de los ciudadanos y su salud, esta se verá más afectada en las noches, donde se agrava el problema al no poder combatirlo directamente. Según el Instituto de Salud Carlos III, el año pasado 2.124 muertes se produjeron por altas temperaturas, publicaron una nueva investigación en la revista Science of the Total Environment en la que advierten de los posibles peligros de las altas temperaturas "que llegan a ser mortales en meses de verano".