Unos trabajadores de Barcelona reclaman su premio de la Lotería de Navidad que no aparece en la lista oficial

Los trabajadores de una empresa barcelonesa reclaman su premio del sorteo de la Lotería de Navidad. Su décimo, el número 59395, podría acabar en los tribunales, ya que hoy por hoy se trata de un premio "fantasma", ya que ese número no aparecía en la lista oficial del sorteo, aunque los trabajadores insisten en que escucharon a un niño de San Ildefonso cantarlo, seguido del conocido "mil euros".

Uno de los vecinos de los trabajadores les informó de que su número había sido premiado con 100 euros por cada décimo. Tras la celebración, acudieron a la administración de lotería para reclamarlo. Pero lo que comenzó con alegrías, se transformó en pesadilla porque ninguna administración les paga el premio: "si no está en la lista oficial no se premia", admitió uno de los damnificados a Telecinco.

"Mi cliente, con honor, está dispuesto a llegar hasta el final", aseguró Majoral Bustos Advocats, la abogada de los afectados al diario La Información. Los afectados acudieron a un despacho de abogados tras los múltiples rechazos para presentar una reclamación administrativa previa ante Loterías y Apuestas del Estado, según ha explicado la letrada. Si no hay respuesta, deberá "presentar un caso en el tribunal de la disputa"

La abogada lamenta lo ocurrido, algo inverosímil y que no recuerda le haya pasado antes en sus años de carrera. "Es una pena que sepamos que ha habido mucha ilusión y expectación con la lotería", afirmaba. No descarta que pueda ser un error de transcripción porque "bajo ninguna circunstancia denunciaríamos manipulación o fraude a la lotería", pero "sí puede ser un error humano o de transcripción en el acta porque este número no aparece pero hemos verificado que sí lo está el mismo número pero acabado en tres, el 59393".

Sus clientes tiene en su posesión 52 con el número 59395 y se encuentran a la espera de saber la respuesta que recibieron de la lotería. Se aferran a que los números que aparezcan durante el sorteo serán luego sometidos a un minucioso escrutinio por parte de los notarios que verificarán los números ganadores. No hay que olvidar que las listas que aparecen en los medios se denominan "instantáneas" y siempre transmiten información que debe ser revisada posteriormente con los funcionarios.