Test covid y gripe: el mejor momento para hacerlo y los posibles resultados

Este año nos enfrentamos al primer otoño-invierno sin la obligatoriedad de las mascarillas en espacios interiores. Esto, sumado a la llegada del frío, conforma un escenario perfecto para la supervivencia de los virus respiratorios como el SARS-CoV-2 y el virus de la gripe, ya que comparten el modo de propagación a través de aerosoles que se liberan al hablar o estornudar.

A estas alturas de la pandemia, todos sabemos que el cuadro clínico de ambos virus es muy similar y que la mejor forma de confirmar una infección es mediante los test de antígenos combinados que ya se venden en las farmacias. Estas pruebas detectan la presencia de proteínas del virus y permiten diagnosticar el SARS-CoV-2 -causante de la enfermedad de la Covid-19- el virus de la gripe A y B o una infección simultánea.

Cómo funcionan los test combinados

Los test combinados de covid y gripe tienen el mismo formato que el de antígenos que ya conocemos. Tras tomar una muestra nasal o de saliva, esta se mezcla con el reactivo -según indica en el prospecto-, se agregan varias gotas al pocillo de la prueba y por último, hay que esperar unos 15-20 minutos para interpretar los resultados.

No obstante es importante leer las instrucciones o indicaciones del prospecto por si hubiera algún pequeño cambio, por ejemplo, en el número de gotas que hay que aplicar en la tableta de resultados.

La principal diferencia con los test de antígenos Covid, es que estos vienen con una o dos plaquetas; dos líneas y tres en el caso de la gripe. En el caso de la Covid-19 hay dos rayitas: una C de Control y una T de Test. En el caso de la gripe, aparecerán tres rayas: A de gripe A y B de gripe B.

Los nuevos test se venden en farmacias y sin receta, y tienen un precio máximo de venta al público de 2,94€ la unidad.

Cuándo realizarse la prueba

La prueba de autodiagnóstico para confirmar un positivo por SARS-CoV-2, el virus de la gripe A y el virus de la gripe B, o una infección simultánea debe realizarse 3 días después de haber estado en contacto con un infectado. Pasado ese tiempo, la concentración viral acumulada es lo suficientemente alta para ser detectada por el test.

Asimismo, si la persona presenta síntomas compatibles con la Covid-19 y la gripe -como fiebre, tos, dolor muscular o pérdida del sentido del gusto o el olfato- puede realizarse la prueba inmediatamente (aunque no haya estado en contacto con un contagiado).

Posibles resultados del test

Como hemos explicado anteriormente, el formato de los test combinados es muy similar al de los test de antígenos covid. Hay que tener en cuenta que para que la prueba sea válida la letra C de control siempre debe marcarse, porque, de no ser así, el test no sería válido.

La siguiente ilustración muestra todos los posibles resultados del test: positivo, negativo o inválido.