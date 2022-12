Tamara Falcó, Casillas o Mónica Carrillo, protagonistas del anuncio de Campofrío que apuesta por el coraje para afrontar la incertidumbre

Se acerca la Navidad y con ella las empresas van lanzando sus anuncios en los que felicitan las fiestas a través de emotivos mensajes que llegan al corazón de todos los ciudadanos. Entre los más esperados del año se encuentran el de la del Sorteo de la Lotería y el de Campofrío, que ha salido este miércoles 14 de diciembre.

Para esta ocasión, Campofrío ha decidido sorprender a todo el mundo utilizando a personajes públicos del país, tanto actores, como futbolistas, periodistas o de la élite. Entre los que podemos encontrar a Tamara Falcó, Iker Casillas o Mónica Carrillo, entre muchos otros.

En concreto, para despedir este año 2022 y dar la bienvenida al 2023, la compañía ha decidido mandar un mensaje en el que hace reflexionar sobre el legado que estamos dejando a los más pequeños. 'La herencia' es el título que le han puesto a esta campaña navideña realizada por las directoras creativas Mónica Moro y Raquel Martínez, las encargadas de sus campañas anteriores.

Imaginemos que hoy mismo tuviéramos que hacer testamento: ¿qué dejaríamos?

En el spot publicitario los famosos, que hacen de sí mismos, llegan a una pareja de notarios (Carlos Areces y Mariona Terés) para comunicarles cuál es la terrible herencia que van a dejar a las futuras generaciones: incertidumbre, noticias horribles, crisis económica y energética, guerras, falta de amor, etc.

"Teniendo en cuenta los acontecimientos que nos rodean, imaginemos que hoy mismo tuviéramos que hacer testamento: ¿qué dejaríamos?", dice el anuncio.

Finalmente, aparece en el despacho Luna Fulgencio, la joven actriz que aparece en películas como 'Padre no hay más que uno' o 'A todo tren', que da un golpe de realidad a los adultos preguntando: "¿Sois conscientes del marrón que nos dejáis? Vosotros, que nos pedís que no nos achantemos en el patio del colegio, que nos ponéis a nadar con seis meses, ¿para qué? ¿para luego no tirarnos a la piscina?".

Y continúa diciendo: "¿Qué os pasa, que la incertidumbre os tiene como un cervatillo ante un camión? ¿Sabéis qué herencia nos hará ricos de verdad? Eso que teníais cuando nos trajisteis al mundo: coraje".