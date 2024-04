La tajante predicción de Bill Gates: los tres únicos trabajos que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial

El blog 'Gates Notes', fundado y dirigido por el exdirector de Microsoft Bill Gates, se ha convertido ya en un espacio fundamental en la web para todos lo cibernautas aficionados a la tecnología y a la ciencia. En los últimos meses, Gates ha compartido numerosas reflexiones en torno a la Inteligencia Artificial, señalando los principales desafíos que presenta y los posibles riesgos que puede acarrear su implementación.

Entre estos riesgos, que generan inquietud en numerosos usuarios, destaca la posibilidad de que los sistemas de Inteligencia Artificial sustituyan a trabajadores humanos de diversos campos. No se trata de un miedo sin fundamento, pues incluso el Foro Monetario Internacional ha vaticinado que, para el año 2025, el 60% de los puestos de trabajo actuales se verán afectados por el auge de las IA.

Bill Gates, que por su oficio siempre ha estado pendiente de la vanguardia tecnológica, ha detectado sin embargo tres oficios que, a su juicio, permanecerán a salvo a pesar de la irrupción de estas revolucionarias tecnologías.

El avance de chatbots y softwares como ChatGPT o Midjourney ha supuesto un golpe en la mesa para los redactores publicitarios, el personal administrativo e incluso los artistas gráficos: más allá de este tipo de oficios, Gates señala un sector muy específico cuando se refiere a los trabajos "protegidos" ante la IA.

Los tres trabajos "inmunes a la IA"

El cofundador de Microsoft afirma que, en esta nueva etapa marcada por las inteligencias artificiales, los profesionales especializados en su diseño y funcionamiento tendrán su puesto de trabajo asegurado. Gates también considera que los trabajos relacionados con la energía y también con la biología no corren el peligro de desaparecer con la implementación de los inteligentísimos nuevos programas informáticos.

En su artículo The Risk of AI are real but manageable, Gates ya admitía que estamos ante "una transición llena de baches", si bien existen formas de "reducir el impacto en la vida y en la forma de subsistencia de las personas": el magnate no se muestra especialmente pesimista con respecto al futuro que estos sistemas abren ante nosotros, aunque reconoce que la proliferación de deepfakes y noticias falsas eneradas con IA deberá ser combatido a través de una reflexión institucional y social a gran escala.

El creador de Chat GPT se refiere a otro oficio

Sam Altman, director de Open AI, es otro de los nombres destacados en el mundo de las Inteligencias Artificiales: el padre de ChatGPT también se ha pronunciado acerca del impacto de estas tecnologías en el mundo del trabajo, asumiendo que "hay trabajos que van a desaparecer". Al contrario que Gates, Altman solo garantiza la existencia de un trabajo, tal y como manifestó en una entrevista para The Atlantic.

Para Altman, el profesorado seguiría ejerciendo su profesión incluso en un mundo totalmente automatizado, pues asegura que a las personas no les gusta ser enseñadas por máquinas.