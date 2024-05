La sorprendente rutina de mañana de Jeff Bezos para ser más productivo durante el día

Una de las listas que genera más curiosidad cada año es la de las grandes fortunas del mundo. Entre los nombres que se sitúan entre los primeros puestos está el de Jeff Bezos.

El multimillonario norteamericano es considerado, actualmente, la segunda persona más rica del mundo superando a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla. La cifra que publica la revista Forbes le atribuye más de 200 mil millones de dólares, mientras que la primera posición la ocupa Bernard Arnault, consejero delegado del grupo francés de productos de lujo LVMH, con más de 215 mil millones.

El fundador de Amazon no ha desvelado cómo llegar a conseguir tal cantidad, pero sí lo ha hecho con la rutina que sigue cada mañana y de la cuál podemos sacar las claves para tener un día más productivo y evitar perder el tiempo.

Despertarse con tiempo e ir al gimnasio

Bezos ha explicado la importancia que tienen dentro de su rutina los primeros minutos de la mañana. Alejado de las excentricidades que le caracterizan como la compra de la propiedad más grande de Washington D.C o la inversión de 42 millones de euros en un reloj gigante, el secreto que ha compartido es de lo más común.

Durante una conversación en el podcast de Lex Fridman, el multimillonario ha revelado que cada día disfruta de un despertar lento y sin sobresaltos. “Antes de empezar mi día leo el periódico, miro un poco el móvil, converso con Lauren tomando el primer café del día. Así que me muevo bastante despacio por las mañanas”, afirmaba.

En un evento del Club Económico de Washington en el año 2018, Bezos ya confirmaba su gusto por remolonear por las mañanas y confirmaba su compromiso con dormir al menos ocho horas al día, por lo que se acostaba y levantaba temprano, evitando las reuniones antes de las diez de la mañana.

Otra de las rutinas que ha contado tiene que ver con la actividad física. Para Bezos, que acaba de cumplir 60 años, ir al gimnasio es algo que no puede faltar en su día a día, “sé que me sentiré mejor después si lo hago. Y así, es como encuentro la verdadera fuente de motivación. Me doy cuenta de los días en los que me lo salto, no estoy tan alerta. No me siento tan bien”. Uno de sus entrenadores personales es Wes Okerson, el mismo que ayuda a Tom Cruise a preparar sus personajes.

Dejarse llevar para ser más productivo

Para el empresario es importante dedicar tiempo para poner en común las ideas con sus trabajadores durante el tiempo de una reunión. Ha confesado que en muchas ocasiones sus reuniones duran al final más tiempo del planeado porque terminan divagando tras tratar los temas importantes.

Y es que considera enriquecedor dedicar un tiempo a intercambiar ideas. Esas sesiones no tienen una hora de finalización fija. Para él es clave dejarse llevar y no llena su agenda de tareas ni establece horarios estrictos para sus reuniones. "No sigo un cronograma estricto", ha comentado.

De esta manera considera, se incrementa la creatividad.

Un buen año para Bezos

Desde que comenzó el año, la fortuna del fundador de Amazon ha aumentado en 23.400 millones de dólares, mientras que la de Musk se ha reducido en 31.300 millones, según las estimaciones de Bloomberg. Arnault, por su parte, ha sumado 18.000 millones a su patrimonio gracias a la subida del 15% en Bolsa de LVMH.

Bezos ha vendido este año 50 millones de acciones de Amazon. El fundador del gigante del comercio electrónico y la computación en la nube se embolsó 8.500 millones de dólares. Los precios de las ventas oscilaron entre una cotización mínima de 165,87 dólares por acción y una máxima de 175,34 dólares.