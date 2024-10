Las seis recomendaciones de un neurocientífico de 81 años para mantener la memoria activa

El acto de acordarse de algo, sobre todo de algún pequeño detalle, cada vez nos supone más esfuerzo debido a todos los estímulos a los que estamos expuestos a diario en nuestro día a día.

Ya sea dónde hemos dejado las llaves, o el nombre de esa persona que hemos visto varias veces en el trabajo o la película que vimos hace una semana y que tanto nos gustó.

Estos son sencillos ejemplos que a priori no deberían suponernos ningún problema, pero mucha gente cada vez tiene más problemas para recordar, y si a eso le sumas el paso del tiempo y la edad, el problema se incrementa.

Por eso, Richard Restak, neurólogo y profesor de la Escuela de Medicina y Salud del Hospital de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, nos da como principal pauta para revertir esta situación ejercitar la memoria de forma similar a como se ejercita el cuerpo. De esta manera, la mantendremos activa, en forma y afilada, como la suya.

En una entrevista con BBC Mundo, Restak enumera las principales claves a las que tenemos que prestar atención para entrenar y hacer más fuerte nuestra memoria.

Leer libros de ficción

Las novelas son muy útiles para activar la memoria: "Los libros de no ficción no demandan mucho en términos de memoria: uno puede leer la tabla de contenidos y centrarse en aquello que le interesa", pero la ficción, en cambio, "es mucho más exigente desde el punto de vista de la memoria, sobre todo si uno está leyendo una novela compleja", ya que ahí los personajes "aparecen y desaparecen, puedes encontrarte con alguien en el capítulo dos que luego no aparece hasta el diez".

Convertir las palabras en imágenes

Para esta clave, el neurocientífico propone un ejemplo: "Si alguien se apellida 'Greenstone' -en inglés, 'Piedraverde'- hay que visualizar una piedra de color verde". De esta manera, "tu mente lo recordará sin problemas".

"Si no lo haces y te quedas sólo con las palabras, puede que luego no recuerdes si es 'Piedrazul' o 'Piedranegra'", explica.

Juegos mentales con tus amigos o cuando estés solo

Por ejemplo, en una reunión familiar o con amigos, a Restak le gusta mucho jugar a '20 preguntas': consiste en hacer dos grupos. Uno del primero tendrá que pensar una persona, cosa o lugar y uno del segundo tendrá que hacer hasta 20 preguntas que sólo pueden responderse con un sí o un no.

La clave está en recordar todas las preguntas y todas las respuestas para no dar pistas falsas o no repetir preguntas.

Uso de la tecnología de manera inteligente

El teléfono móvil puede resultarnos muy útil para muchas cosas, pero en otras nos aturde y puede debilitar nuestra memoria. Por eso, el experto aconseja hacer una lista de todo lo que tenemos que comprar en el supermercado, por ejemplo, pero siempre recordar de cabeza lo primero que tenemos que comprar y luego consultar la lista.

"La idea es no sustituir la memoria por el dispositivo, sino usar primero el cerebro y luego chequear su desempeño", asegura.

Dormir la siesta

Para Restak, la siesta es muy beneficiosa para ayudar a la memoria. Por eso, él se echa una todos los días, ya que "ayuda a absorber información, solidificarla y codificar la memoria".

¿Su recomendación? Una siesta corta de entre 20 y 40 minutos porque "si se pasa de la hora, interferirá en el sueño nocturno".

Buena alimentación

La clave es evitar los alimentos ultraprocesados (con muchas grasas, sal, etc): "No son buenos alimentos para la memoria porque disminuyen a largo plazo la circulación sanguínea en zonas vinculadas a la memoria, provocan hipertensión, diabetes, etc, y todo esto puede derivar en demencia".