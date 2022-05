Seis famosas que padecen endometriosis y han hablado abiertamente sobre su experiencia

La endometriosis es una enfermedad que padecen 190 millones de mujeres en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. No hace mucho era un tema desconocido, invisibilizado, pero poco a poco se va colando en los temas de conversación.

Hay que recordar que los principales síntomas de la endometriosis son las menstruaciones dolorosas, molestias durante o después de las relaciones sexuales, sensación de cansancio constante e infertilidad, entre otras muchas cosas.

Entre ese 10% de mujeres afectadas también se encuentran algunas famosas que han hablado públicamente sobre esta enfermedad ayudando a sus seguidoras a normalizar esta dolencia.

Emma Roberts

La actriz y cantante, Emma Roberts, siempre había tenido reglas muy dolorosas que le impedían ir a clase cuando era adolescente y cancelar reuniones ya siendo adulta. "Se lo dije a mi médico pero no me hizo caso porque tal vez estaba siendo dramática. Con veintitantos, sentí que tenía que cambiar a una médico mujer. Fue la mejor decisión que he tomado. Pidió pruebas, me mandó a un especialista" contaba Roberts en una entrevista con la revista Cosmopolitan.

Además del mal físico, la endometriosis que padece le afecta a su capacidad reproductiva por lo que le recomendaron la congelación de óvulos. Hablar abiertamente de su enfermedad con otras mujeres fue reconfortante para la estadounidense. "Se abría todo un mundo nuevo de conversaciones sobre endometriosis, infertilidad, abortos naturales, miedo a tener hijos. Agradecí tanto descubrir que no estaba sola" dijo Emma Roberts.

Emma Roberts | Gtres

Susan Sarandon

Susan Sarandon es otra de las mujeres que padecen endometriosis. En 2011, la actriz acudió a un evento de la Fundación Endometriosis de América donde dio un discurso donde dijo que "no es solo cosa de mujeres" incluso aunque hayamos sido criadas de esa manera. Alegaba que no es justo estar "postrada en la cama de dos a tres días al mes" o "perderte una parte de tu vida debido al dolor y sangrado excesivo".

Además, quiso lanzar un mensaje a los hombres recordando que ellos también deben interesarse en esta enfermedad a pesar de no sufrirla. "Si tu hermana, tu novia, tu esposa, o tu hija sufre dolor cada mes, tenéis que ser comprensivos, mostrar empatía y nunca decirle que es sensible, delicada o demasiado dramática" señalaba Sarandon.

La actriz Susan Sarandon | Gtres

Hillary Clinton

La política estadounidense, Hillary Clinton, ha admitido sufrir endometriosis durante toda su vida. De hecho, esta enfermedad le causo mucho problemas para tener a su hija Chelsea y también, le impidió ser madre por segunda vez a pesar de intentarlo en varias ocasiones.

Hillary Clinton | Reuters

Sara Sálamo

Sara Sálamo quiso compartir un mensaje de esperanza a sus seguidoras pues ella, teniendo endometriosis, ha sido madre de dos niños. En un post de su Instagram dijo que "pensaba que no iba a poder tener hijos" por "la enfermedad invisible" que padecía.

La actriz comenzó a tomar anticonceptivos con once años para paliar el dolor menstrual que sentía. Sálamo pudo conocer su enfermedad entrada en la veintena gracias a una ginecóloga que lo detectó en la primera sesión. En su mensaje, la activista reivindicaba la falta de investigación en torno a esta enfermedad. "Ni con estos datos escalofriantes, se han destinados los recursos necesarios para su investigación" decía Sara Sálamo.

Sara Sálamo | GTRES

Chenoa

En 2019, Chenoa colaboraba en el libro 'Hablemos de nosotras' de Carlota Corredera donde narraba que había sufrido endometriosis, principio de cáncer de útero y quistes. Todo ello le había provocado numerosos problemas para quedarse embarazada. "De hecho, estoy operada dos veces por laparoscopia" contaba la cantante.

"Parecía que ya nos conocíamos": Chenoa y Elena Tablada se encuentran por primera vez | GTRES

Marta Pombo

La influencer Marta Pombo también hablo por las redes sociales para normalizar y expresar como había vivido ella su endometriosis.

"Siempre hemos asociado ese dolor de regla a algo que va con la mujer y que tiene que aguantar porque es lo que toca. Pero cuando son dolores así de fuertes no es normal. A mí muchos ginecólogos me decían 'Ibuprofeno y a correr', hasta que di con una ginecóloga maravillosa que me vio el quiste en el ovario, y vio que era endometriosis" decía Pombo.

Además, animaba a todas las mujeres que lo padecen a hablar de ello sin vergüenza y ante todo, no normalizar un dolor desmesurado por el simple hecho de ser mujer. "Investigad, preguntad, que no os dé vergüenza. Uno de los síntomas es el dolor en las relaciones sexuales o al ir al cuarto de baño, por eso hay veces que te da vergüenza y no lo dices, y al final no das con la causa. No tengáis miedo y a por todas" ha dicho la influencer.