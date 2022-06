Los peligros reales de Saxenda, el fármaco para adelgazar: "No vale para cualquier persona"

En las últimas semanas el nombre de Saxenda, un fármaco para adelgazar y tratar la obesidad, ha empezado a resonar y a aparecer en medios de comunicación por su eficacia para perder peso y por la facilidad para adquirirlo de forma ilegal en muchos portales de internet.

A pesar de su elevado precio en farmacia (283,05 euros) y de que debe adquirirse siempre bajo indicación médica, ya que está indicado para personas con problemas de obesidad y diabetes, parece que Saxenda se ha convertido en una opción para personas que quieren adelgazar sin importarles poner en peligro su salud.

¿Qué es Saxenda?

El doctor en Farmacia, Carlos Fernández Moriano, explica a Onda Cero que Saxenda es un medicamento que incluye el principio activo liraglutida, un fármaco que regula el apetito y la ingesta de alimentos, aumentando la sensación de saciedad y reduciendo las señales cerebrales de hambre, lo que conduce a una menor ingesta de alimentos.

"Contribuye a reducir el peso corporal principalmente a través de la pérdida de materia grasa (en mayor medida la grasa visceral que la grasa subcutánea)". "El balance de su uso es positivo en pacientes con obesidad o bien pacientes pre-diabéticos con sobrepeso y la coexistencia de otra patología como hipertensión y/o alteraciones de lípidos", asegura el doctor.

¿Para quién está indicado este tratamiento?

Según la Agencia Española del Medicamento, este fármaco de uso diario que se administra por vía subcutánea está indicado para pacientes con obesidad, es decir, con un IMC (índice de masa corporal) de 30 kg/m2 o superior, y para pacientes con problemas de salud relacionados con el peso (como diabetes, presión arterial alta, niveles anormales de grasas en sangre o problemas respiratorios durante el sueño denominados "apnea obstructiva del sueño").

Esto contrasta con el perfil de personas que piden o intentan comprar este fármaco en el mercado ilegal. Al conocerse su eficacia para perder peso sin esfuerzo son muchos los que tienen curiosidad por él pero no cumplen con los requisitos para que se lo rescriba un médico y buscan este fármaco en el mercado ilegal aunque eso suponga poner en peligro su salud.

La AEM especifica que Saxenda debe utilizarse para perder peso junto a una dieta adecuada y a la realización de ejercicio. Además, como su uso debe estar bajo supervisión médica, la agencia indica que el médico debe poner una dieta e indicar un programa de ejercicios mientas se esté en tratamiento con Saxenda.

Los peligros de Saxenda si se usa sin prescripción médica

Según el doctor en Farmacia, Carlos Fernández, los efectos secundarios de este tratamiento son en general las reacciones gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento y el dolor de cabeza.

Pero, ¿y si este tratamiento no se usa bien? "Si este fármaco no se usa siguiendo las recomendaciones del médico, puede haber una mayor incidencia de eventos adversos de tipo gastrointestinal", avisa el doctor.

"Es un medicamento con muchas advertencias y precauciones, y si se utiliza sin una buena supervisión o sin seguir las indicaciones de su médico se corre el riesgo poner en peligro la salud", advierte también la responsable de Nutrición de la GAI de Tomelloso, María Cobo Palacios.

No está recomendado si se padece insuficiencia cardiaca grave

Desde la Agencia Española del Medicamento advierten de que el uso de Saxenda no está recomendado si se padece insuficiencia cardiaca grave. Además, alertan de que hay poca experiencia con este medicamento en pacientes con de 75 años en adelante, con problemas de riñón o de hígado.

Los nutricionistas advierten: "Se pregunta más por Saxenda"

Los profesionales consultados por Onda Cero coinciden en que han aumentado las consultas a nutricionistas y endocrinos relacionadas con el peso debido a la presión que hay sobre los cuerpos. Todo eso unido a la existencia de un fármaco eficaz para perder peso hace que la gente pregunte más sobre este tratamiento.

"Se pregunta más por Saxenda en consulta porque ha corrido la voz de que es efectivo y que no hace falta esfuerzo para perder peso. El problema es cuando les comentas su coste y la necesidad de receta", comenta la nutricionista María Cobo Palacios.

Por su parte, los farmacéuticos explican que no disponen de datos globales de consumo de Saxenda pero creen que es necesario incidir en la educación sanitaria a la población especificando las particularidades del tratamiento: "es un medicamento no financiado y que requiere la receta médica, tras una evaluación por parte del clínico, y para el que se debe asegurar un uso racional, ya que no vale para cualquier persona que quiera perder peso, ni está exento de riesgos si no se hace un uso adecuado".

Un tratamiento para la obesidad sin financiación pública

Llama la atención que este medicamento indicado para tratar la obesidad, que es una enfermedad, no esté financiado por la Seguridad Social cuando se observa un aumento de los casos de obesidad en la población, además de una aparente normalización del sobrepeso y obesidad, según afirma el coordinador del grupo de trabajo del Colegio de la Psicología de Madrid, Alfonso Méndez.

"Actualmente en España tenemos un problema de salud pública relacionado con los problemas alimentarios en general realmente preocupante", señala el psicólogo.

Los peligros de los mensajes sobre la facilidad de perder peso con Saxenda

Otro aspecto a tener en cuenta sobre este tratamiento es el de los efectos psicológicos negativos que puede tener para la población que se difunda y se popularice el mensaje de la pérdida de peso sin esfuerzo.

En cuanto a si los mensajes sobre Saxenda pueden favorecer el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, el coordinador del grupo de trabajo del Colegio de la Psicología de Madrid, Alfonso Méndez, explica a Onda Cero que la Saxenda se convierte en el vehículo para conseguir atenuar una parte del problema, -la pérdida de peso-, pero el problema persiste una vez que se consiga.

El especialista cree que el uso de Saxenda para adelgazar sin esfuerzo y en pacientes en los que no está indicado el uso de este tratamiento es una solución temporal que ahondaría más en la frustración y debilitaría un poco más la autoestima de las personas.

"Un Trastorno de la Conducta Alimentaria es un problema relacionado con el peso, pero no es un problema del peso. Si no se atienden las otras dimensiones del problema, nunca se va a superar", concreta Alfonso Méndez.

La venta de Saxenda en el mercado negro: más de 350 euros por la inyección

Tal y como denunciaba 'laSexta' hace unos días, acceder a Saxenda sin receta ni supervisión médica es peligrosamente sencillo. Con una simple búsqueda por Google o Wallapop sirve para encontrar esta inyección y son muchos portales donde puede adquirirse de manera ilegal. Cuesta 283,05 euros y en el mercado negro se vende 100 euros más caro.

Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco que investigan para reducir la obesidad

A la vez que Saxenda se hace popularmente conocido, la comunidad científica está analizando un nuevo tratamiento que logra una pérdida de peso similar a la cirugía. Se llama tirzepatida y se trata de una inyección que hay que ponérsela cada semana.

La tirzepatida ya está aprobada en Europa y EEUU para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y ahora, los laboratorios Lilly están investigando la eficacia de este tratamiento.

2.539 voluntarios han participado en el ensayo clínico que ahora está en fase 3, la última etapa antes de enviar las conclusiones a las agencias del medicamento para su autorización.

¿Cómo funciona la tirzepatida?

La médico especialista en endocrinología y nutrición, Belén Silverira explica a Onda Cero que este tratamiento es similar a Saxenda porque ambos actúan en la molécula GLP-1 y la molécula GIP que tienen efectos metabólicos favorables asociados a la pérdida de peso. "Parece que la tirzepatida puede ser más potente que Saxenda", asegura la médico.