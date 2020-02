Rosa Peral, acusada por el crimen de la Guardia Urbana, en 'Aruser@s': "Quiero que se demuestre la verdad y echar de menos a Pedro"

Rosa Peral, que afronta hasta 25 años de pena de cárcel por el asesinato de su marido Pedro Rodríguez, participó en una entrevista al programa 'Aruser@s' de La Sexta antes del juicio que tendrá lugar en la Audiencia de Barcelona. "Yo no lo hice, yo amaba a Pedro y no tenía ningún móvil para que me digan que yo pude hacerlo" , declaró Peral.

Un jurado popular juzga en la Audiencia de Barcelona a Rosa Peral y Albert López, los dos agentes de la Guardia Urbana acusados de asesinar en mayo de 2017 al marido de Rosa Peral, Pedro Rodríguez, que fue encontrado calcinado en el maletero de su vehículo. Peral se enfrenta a 25 años de pena por alevosía y parentesco. Para él piden 24 años de cárcel por el mismo delito, solo que sin el agravante de parentesco.

Rosa Peral participó en 'Aruser@s' de La Sexta para insistir en que "no tiene ningún sentido" su implicación en el asesinato. "No tiene lógica que yo estando en mi casa, con mis hijas de 4 y 6 años en la habitación de al lado, me digan que he planeado o dejado de planear con la persona que quiero. Precisamente ellas me salvaron porque me instinto maternal me hizo subir con ellas y tengo claro que Albert venía antes a por mí que a por Pedro", afirmó.

Peral acusa Albert López de "celos enfermizos" y considera que una prueba del odio que el agente tenía por su marido es que tenía guardado su móvil en el contacto como 'Pedro hijo de puta'. "Ya nos había amenazado por correo electrónico y Whatsapp", explicó. "Tengo ganas de que se demuestre toda la verdad y poder rehacer mi vida y tener la oportunidad de poder echar de menos a Pedro", zanjó.

