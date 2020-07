Así están los rebrotes de coronavirus en España hoy, lunes: Consulta el mapa de focos activos

Los contagios por coronavirus siguen en aumento en muchas comunidades, que continúan tomando medidas para contener el repunte de positivos, como la ampliación de restricciones o el uso de la mascarilla, que esta semana será obligatoria en espacios cerrados y al aire libre en todas las regiones, excepto en Madrid y Canarias.

La situación de los rebrotes de coronavirus en España hoy, lunes 20 de julio es la siguiente:

CATALUÑA

Cataluña sigue notificando más de mil casos diarios, y en concreto, las últimas 24 horas, los nuevos casos positivos en coronavirus se elevan a 944. Los casos se reparten principalmente entre la comarca del Segrià y Hospitalet de Llobregat.

Los casos de COVID-19 se extienden por casi toda Cataluña y aumentan los pacientes que precisan hospitalización, por lo que las autoridades sanitarias han enviado SMS a los vecinos considerados de riesgo para que restrinjan el contacto social y extremen su protección, mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reúne con alcaldes de las comarcas más afectadas.

ARAGÓN

Aragón continúa viviendo un momento "complicado" ante el aumento de casos en los últimos días. La consejera de Sanidad ha advertido que se tomarán "las medidas que sean necesarias", si bien ha aclarado que no está previsto tomar medidas de confinamiento este lunes. No obstante, varias zonas de este territorio se encuentran en Fase 2 flexibilizada. En cuanto a los casos de las zonas en fase 2 flexibilizada, 186 se corresponden con la comarca Central, 56 a las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, 36 a Bajo Aragón–Caspe, once a Huesca capital y cinco a Barbastro.

GALICIA

Los casos activos por coronavirus en Galicia han descendido este lunes en cinco, al pasar de los 207 del domingo a 202. Así, han bajado en tres los positivos del área sanitaria de A Coruña y en otros tres los de Lugo, que cuenta con un significativo brote en la comarca de A Mariña. En concreto, según la última actualización de datos de la Consellería de Sanidade, 139 de los 202 casos activos se corresponden con el área de Lugo, que ha bajado en tres igual que el área de A Coruña y Cee, que todavía contabiliza 27 pacientes con coronavirus.

En el resto de Galicia, hay ocho casos activos en la de Santiago y Barbanza --uno más que el domingo--, cinco en la de Ourense --los mismos--; 17 en la de Vigo --también sin cambios--; y nueve en la de Pontevedra --igual--. El área sanitaria de Ferrol continúa, desde el domingo, como la única libre de COVID-19.

PAÍS VASCO

El Gobierno Vasco ya da por "controlado" el foco de Ordizia (Guipúzcoa), que aún tiene 75 casos positivos. Sin embargo, se han detectado 19 casos en Tolosa, municipio próximo a Ordizia, y el ejecutivo regional está estudiando si tienen relación. En la ciudad de Guetaria, hay varias personas que han dado positivo no solo de este municipio, sino en Zumaia y Zarautz. En las últimas 24 horas, el País Vasco ha notificado 115 nuevos casos positivos.

ANDALUCÍA

Andalucía registra 21 brotes activos de coronavirus, tras sumar un nuevo brote en Granada. Ya son casi 400 los afectados y el mayor rebrote se registra en Córdoba, donde una fiesta ha dejado por el momento a 64 positivos

BALEARES

En las últimas horas, Formentera ha registrado un nuevo brote con con cinco casos positivos. Este foco se suma a los otros 13 activos que hay en las Islas Baleares: Diez en Mallorca, con un total de 50 casos positivos, dos en Menorca, con seis casos positivos, y otro en Ibiza, con 10 casos positivos.

CASTILLA Y LEÓN

El brote declarado en un campamento de la localidad soriana de Salduero continúa con 12 casos positivos, de los que diez son menores, de entre 7 y 12 años, y dos son adultos, ambos de 21 años. En cuanto al brote declarado en Valladolid tiene 23 casos positivos y el estudio epidemiológico se ha ampliado hasta 61 personas. Además, 40 participantes de un campus de balonmano en Soria han sido aislados y sometidos a la prueba PCR después de que un monitor, fallecido ayer, diera positivo por Covid-19 en la autopsia.

MURCIA

Los servicios de epidemiología elevan a 139 los positivos detectados en la comunidad de Murcia, donde en las últimas 24 horas se han declarado 18 nuevos casos, diez de ellos relacionados con el brote de la zona de ocio de Atalayas, en la capital murciana. En la actualidad hay 118 enfermos en aislamiento domiciliario, 21 ingresados en los hospitales y uno en cuidados intensivos.

Según las fuentes, el brote de la zona de ocio de Atalayas ha generado hasta el momento 105 positivos y la Consejería de Salud pide a las personas que hayan estado este mes en esos establecimientos, y en Totana, que se realicen la prueba PCR.

El Gobierno murciano ha prohibido desde hoy la apertura de locales de ocio nocturno, que solo se permitirá en terrazas y exteriores con todos los clientes sentados, al tiempo que ha limitado a un máximo de 15 personas las que se pueden reunir para eventos de toda índole, sean públicos o privados.

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que 21 de las 370 pruebas diagnósticas PCR realizadas en el asentamiento de la Carretera de las Peñas, en Albacete, han dado positivo y que en el brote que afecta desde la pasada semana a Socuéllamos (Ciudad Real) ya son 43 los casos positivos, sin que ninguna necesite hospitalización, y 66 los resultados negativos.

En el caso del asentamiento de Albacete, y según ha informado en un comunicado la Dirección General de Salud Pública, el pasado sábado se procedió a evacuar a las personas que han dado positivo a través de PCR hasta el Pabellón Deportivo del Instituto 'Tomás Navarro Tomás', de la capital.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid mantiene activo cuatro brotes. El último en registrarse, con cinco positivos, tiene su origen en una cena en un domicilio particular de Madrid capital. Los tres anteriores, dos en el ámbito laboral y uno en el domiciliario con tres viviendas afectadas, se han mantenido "sin variación" y con 18 casos confirmados.

NAVARRA

Navarra ha registrado en las últimas horas 40 nuevos casos positivos de Covid-19. De ellos, 18 estarían ligados a brotes. El foco en Pamplona relacionado con el ámbito social y de ocio nocturno, que acumula un total de 51 casos. El segundo de los brotes confirmados este viernes y registrado en Pamplona, en el ámbito familiar, tiene tres casos nuevos, por lo que hacen un total de cinco positivos. El tercer brote, también en la capital navarra, está relacionado con un evento familiar y tiene tres casos nuevos, lo que hace un total de cuatro positivos. Finalmente, el cuarto brote es el que se ha registrado en una localidad de la Zona Media de Navarra con cuatro casos.

CANARIAS

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informó de 47 casos positivos de COVID-19 entre los 61 integrantes de la patera llegada el pasado viernes a la isla de Fuerteventura. Estas personas ya están aisladas y tratadas y se encuentran en buen estado de salud.

COMUNIDAD VALENCIANA

El número de casos positivos en el brote de covid-19 detectado en el municipio de Gandía (Valencia), el más importante de la Comunidad Valenciana, asciende ya a 70 personas, 21 más en las últimas 24 horas, con un perfil de edad de entre 20 y 40 años, la mayoría relacionados con un origen detectado en una zona de ocio nocturno.

ASTURIAS

Asturias da por "controlado" el brote de tres casos activos detectado en el Occidente asturiano. Dos casos son contactos estrechos de la mujer de 52 años que volvió de República Dominicana y dio positivo el pasado 10 de julio. Del tercer caso positivo detectado en Jarrio se están investigando los contactos. Los tres casos presentan síntomas leves y están aislados en sus domicilios.

EXTREMADURA

La dirección general de Salud Pública notificó este domingo siete positivos confirmados de Covid-19, tres de ellos en Badajoz, dos en Cáceres procedentes de un viaje a la Comunidad Valenciana, al igual que otro de Mérida, y el último del brote de Peraleda de la Mata. Con estos nuevos casos, ya son 338 los confirmados por PCR desde el día 11 de mayo en Extremadura, fecha en que se puso en marcha la nueva base de datos SIVIES del ministerio de Sanidad. Además, en las últimas 24 horas se han detectado 91 casos sospechosos y se han descartado otros 166, sin que se hayan producido nuevas altas epidemiológicas.

Seguro que te interesa...

Alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat: "Hemos ofrecido ayuda para colaborar en el rastreo de casos pero la Generalitat no nos ha contestado"