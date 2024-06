Quién es Jaime Caravaca, el cómico agredido durante una actuación por un comentario en Twitter

El cómico Jaime Caravaca, conocido por el pre-show que hacía en directo en el teatro donde se graba La resistencia de David Broncano antes de que comenzase el programa de humor, ha sido agredido durante una actuación en el Beer Station de Madrid por el neonazi Alberto Pugilato.

En los vídeos difundidos de ese momento, el hombre, muy conocido dentro de la extrema derecha, sube al escenario donde se encuentra Caravaca haciendo su espectáculo y, tras preguntarle si sabe quién es, le golpea. Después, le arrincona en el espacio de la tarima y se dirige al público: “Esto es por los comentarios pedófilos que ha hecho de mi hijo”.

Pugilato había compartido una imagen en Twitter con su bebé, acompañado de la frase: "Felicidad y orgullo". Ante esta foto y otra más donde se veía a Alberto con su hijo con carteles del partido político Vox, Caravaca dejó un comentario que decía: "Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay, y de mayor se harte de mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Qué sabio es el tiempo, toca esperar". Este desafortunado comentario, cargado de connotaciones ofensivas y sexualizantes, fue lo que provocó la ira de Alberto.

Tras esta publicación, el propio cómico había denunciado que estaba recibiendo amenazas por parte del colectivo neonazi. Un comentario al que el agresor, Alberto Pugilato, líder de un grupo musical homónimo, le había respondido: “Conmigo te vas a reír un montón, Jaime”.

Después de pegarle una bofetada fuerte en la cara, Alberto se dirigió al público, que claramente estaba sorprendido por la violencia del acto, y dijo: "Os pido perdón. Soy únicamente un padre que defiende a sus hijos. Ha hecho comentarios sexualizantes de mi hijo de tres meses y eso tiene sus consecuencias".

En el vídeo podemos escuchar a Caravaca intentar dialogar con su agresor, diciendo: "¿Podemos hablar, tío?". Alberto respondió de manera contundente: "No. Ahora vas y me denuncias", y de nuevo abofeteó al humorista.

Alberto Pugilato fue condenado, y ratificado por el Tribunal Supremo en 2021, por un delito de odio junto con otras tres personas más. Para el organismo judicial, las letras de sus canciones contenían “expresiones supremacistas de desprecio contra individuos de determinados grupos, por el mero de formar parte de una colectividad que no se tolera”, por lo que no están amparadas en la libertad de expresión.

El pre-show de La resistencia

Jaime Caravaca es uno de los rostros más conocidos entre los cómicos españoles, sobre todo, tras actuar en el espectáculo previo a La resistencia, el exitoso programa presentado por David Broncano en Movistar y que ahora pasará al prime time de La 1 para competir con Pablo Motos.

Su despido del programa de humor fue muy comentado, sobre todo porque al murciano no le sentó muy bien, y así dejó constancia de ello a través de redes sociales. “Dejarse la piel a diario por algo cada día no siempre es suficiente. He sido despedido de ‘La resistencia’, cuatro años de subidón que ahora deben convertirse en cosas positivas, con paciencia y con cariño”.

Este no es el primer caso de comentarios controvertidos por parte de Jaime Caravaca, y es que en otra ocasión, ya había generado controversia con un comentario sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras hacer público que había sufrido un aborto. Caravaca comentó: "Ayuso ha perdido a la criatura que esperaba, porque a ver quién aguanta nueve meses a esa señora".