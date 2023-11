Qué es un psicoanalista: las diferencias con la psicología y psquiatría

"Con 14 años comencé a sufrir ataques de ansiedad, sentía mucha angustia. Acudí a psicólogos y a psiquiatras que simplemente me medicaban y querían cambiar mi conducta". Así recuerda Magdalena Salamanca una adolescencia marcada por su salud mental.

Tras muchos años de agotamiento y lucha, le dio por buscar la ayuda de un psicoanalista. Entonces, todo cambió: "Estaba estudiando Publicidad y Marketing, pero me di cuenta de que quería hacer por los demás lo que este profesional hizo por mí y di un giro a mi futuro profesional". Salamanca comenzó su formación como psicoanalista y, con 23 años, empezó a atender a pacientes en consulta.

Actualmente, cuenta con más de 20 años de experiencia en este sector y sigue en continua formación en Grupo Cero, una escuela de psicoanálisis afincada en el centro de Madrid.

Psicoanalista, psicólogo o psiquiatra

Si ya resulta complicado elegir un buen psicólogo, o al menos, uno que se adapte a nosotros y a nuestras necesidades, meter en la ecuación la posibilidad de acudir a un psicoanalista hace que la tarea sea todavía más ardua. De hecho, en muchas ocasiones la complicación radica en saber distinguir ambas disciplinas.

Según Salamanca, el psicoanalista se enfoca en analizar el subconsciente del paciente, con el objetivo de comprender sus conductas o decisiones actuales. La formación de este especialista implica un análisis personal extenso, donde el futuro analista experimenta el tratamiento como paciente: "La práctica psicoanalítica requiere de una implicación constante"

En cambio, cuenta, el psicólogo se centra en evaluar y comprender el comportamiento del paciente a través de la terapia conversacional y otras técnicas, con el objetivo de ayudarle a superar sus problemas y mejorar su salud mental. Salamanca explica que la formación de un psicólogo cubre técnicas terapéuticas y se centra en el estudio del comportamiento humano, mientras que el psicoanalista se forma en el ámbito del inconsciente y de los sueños.

Por otro lado, un psiquiatra es un médico especializado en el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales. Su formación comienza con la carrera de medicina, seguida de una especialización en psiquiatría. De acuerdo con la terapeuta, a pesar de que este profesional también está formado en terapias psicológicas, su enfoque se orienta hacia la biología y la neurociencia.

¿Cómo puede ayudar el psicoanalista a sus pacientes?

"El psicoanálisis me ha salvado la vida. Tal vez puedas pensar que soy un exagerado, pero verdaderamente creo que, si no hubiese elegido este camino, ahora no podría contar mi historia", cuenta Miguel (nombre ficticio para proteger la identidad del paciente). "¿Debería hablar de mis intentos de suicidio? ¿O de los periodos en clínicas y centros? La depresión me había consumido", recuerda.

El paciente cuenta que llegó un punto en el que sentía que no podía vivir sin este sostén químico y el miedo a enfrentar la realidad sin él era abrumador. Entonces, Miguel -igual que Salamanca- tomó la decisión de acudir por primera vez a un psicoanalista.

La primera sesión con este profesional fue distinta a cualquier experiencia terapéutica previa que este había tenido. En lugar de ser el centro activo de la conversación, el psicoanalista escuchaba con atención, permitiendo que el paciente hablara y explorara sus pensamientos y emociones sin interrupciones, ni juicios. "Fue desconcertante al principio", admite Miguel y continúa: "Estaba acostumbrado a que me hicieran preguntas directas, a recibir consejos o a que me recetasen medicamentos. Pero aquí se me daba el espacio para hablar, para realmente sumergirme en mis propios sentimientos y traumas".

El paciente describe cómo, con el paso de las semanas, comenzó a notar un cambio. Empezó a entender patrones en su comportamiento y a vincularlos con eventos de su pasado, cosas que habían quedado enterradas y olvidadas en su subconsciente.

Cuatro técnicas del psicoanálisis

"Generamos una escucha especializada para poder percibir esos procesos psíquicos inconscientes", explica Magdalena. Y es precisamente a través de esta escucha atenta que se produce lo que la experta denomina "interpretación psicoanalítica". Esta interpretación tiene el poder de abrir cadenas de pensamientos, palabras y frases que hasta ahora estaban reprimidas en el paciente. Así, Salamanca esboza las cuatro técnicas esenciales del psicoanálisis:

La asociación libre , donde el paciente expresa todo pensamiento sin filtros.

, donde el paciente expresa todo pensamiento sin filtros. La transferencia terapéutica , donde el paciente proyecta sentimientos y emociones relacionados con personas significativas en su vida.

, donde el paciente proyecta sentimientos y emociones relacionados con personas significativas en su vida. La interpretación , analizando y extrayendo conclusiones de los relatos del paciente.

, analizando y extrayendo conclusiones de los relatos del paciente. La interpretación de los sueños, una herramienta icónica del psicoanálisis. "Freud veía en los sueños una ventana al inconsciente, siempre que se decodificaran adecuadamente", comenta la experta.

Miguel cuenta que, a través de estas técnicas, el profesional le ayudó a explorar y comprender pensamientos, deseos y recuerdos ocultos en su inconsciente. Para el paciente, el proceso no fue fácil, ni rápido, pero sí "transformador".